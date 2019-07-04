Глава ЕК обещал поддержку возможной преемнице Урсуле фон дер Лайен

Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер обещал оказать полную поддержку возможному претенденту на этот пост - министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которая сейчас находится в Брюсселе для знакомства с евродепутатами, сообщает портал журнала Bild.

Юнкер известен страстью к поцелуям во время встреч с высокими гостями. Не избежала этой участи и фон дер Ляйен. На встрече политик был в прекрасном настроении: он поцеловал немецкого министра в одну щеку, потом - в другую и тесно прижал к себе. Даме ничего не оставалось, как подыгрывать на публике. Правда, она легко похлопала своего старшего коллегу по руке, давая понять, что намерена держаться в рамках протокола.

В ходе ознакомительной поездки Урсула фон дер Ляйен встретилась с председателем Евросовета Дональдом Туском, а также вновь назначенным председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Глава минобороны Германии прилагает усилия, чтобы склонить мнение Европарламента в свою пользу и обеспечить назначение на пост председателя Еврокомиссии. До решающего голосования в Европарламенте 16 июля фон дер Ляйен должна представить свою концепцию развития Евросоюза. Однако, как полагают наблюдатели, избрание ближайшего соратника канцлера Ангелы Меркель еще не гарантировано. В ходе дебатов на саммите Евросоюза по кадровым вопросам имя министра обороны Германии всплыло совершенно случайно, когда так и не удалось добиться компромисса в поиске нового руководителя Еврокомиссии. По некоторым данным, ее кандидатуру предложили президент Франции Франсуа Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан в противовес деятелю Европейской народной партии Манфреду Веберу.

В случае избрания Урсула фон дел Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. Для многих экспертов это стало большой неожиданностью, так как она не добилась значимых результатов в реформировании и перевооружении немецкой армии и не пользуется авторитетом среди военных. А теперь ей предлагается рулить политикой всего Евросоюза.

Справка "РГ"

60-летняя Урсула фон дер Ляйен родилась в Брюсселе. Когда ей было тринадцать лет, семья переехала в Германию. Фон дер Ляйен изучала экономику в Лондоне и медицину в Ганновере. Затем стала продвигаться по политической линии. С 2005 года является членом правящей Христианско-демократической партии. В семье политика воспитывается семеро детей.