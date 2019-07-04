XIX премия "Медиаменеджер России" началась с барабанного боя - на сцену вывели группу барабанщиков, которая сразу создала темп и обозначила: здесь будут чествовать триумфаторов. В Москве на ставшей традиционной площадке на Воробьевых горах лучшим медиаменеджерам вручили статуэтки в виде крылатой чайки.

Торжественная церемония ее вручения - практически единственное событие в стране, где собираются руководители и лучшие сотрудники изданий, телеканалов, радиостанций, а в последние годы и интернет-ресурсов. Приятно отметить, что каждый год звание "Медиаменеджер России" присуждается и сотрудникам "РГ". В этом году лауреатом стал директор дальневосточного окружного филиала "Российской газеты" Сергей Сайко. Он получил "Чайку" в номинации "Печатные СМИ" в категории "Региональные печатные медиа". Вместе с ним в номинации были Екатерина Парфенова - директор Челябинского филиала Издательского дома "Комсомольская правда" и Сергей Серков - шеф-редактор еженедельного выпуска газеты "Вечерняя Москва". Наш Сергей Сайко уже более 8 лет работает директором Дальневосточного окружного филиала. Он внедрил инновационную систему управления тиражами, поднял доходы от рекламы, провел несколько благотворительных проектов, которые обеспечили доступ социально незащищенных граждан к качественной и проверенной информации. Также Сергей Сайко организовал серию цветных спецвыпусков "РГ", направленных на развитие дружбы и сотрудничества между Россией и Японией, Россией и Китаем. Дальневосточный филиал первым в системе нашего издания наладил выход спецвыпусков на двух языках: русском и английском, русском и японском, русском и китайском, русском и корейском.