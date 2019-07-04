Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе конгресса, посвященного новым ориентирам городской политики.

Она пояснила, что люди уезжают из малых городов, потому что там нет возможности получить квалифицированную медпомощь, профессиональное образование, найти хорошую работу и посетить культурные мероприятия. И уточнила - отток жителей произошел в основном из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского федеральных округов. В основном жители переезжали в Москву, Санкт-Петербург, города Краснодарского края.