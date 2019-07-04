"Яндекс.Диск" получил новые возможности: компьютерное зрение и заметки

Если вы пользуетесь облачными хранилищами, то у "Яндекса" хорошие новости. Даже несколько. Речь пойдет про "Яндекс.Диск" и его новые функции.

Заметки

Заметки. Фото: Яндекс

"Яндекс" продолжает улучшать свой облачный сервис "Яндекс.Диск". К имеющимся возможностям хранить свои файлы и фотографии, иметь к ним доступ из любой точки планеты, где есть интернет, и возможности редактировать документы Word, Excel и PowerPoint в браузере с помощью онлайн-версии Microsoft Office разработчики добавили раздел заметок.

Это обновление - еще один шаг в сторону синхронизации работы с данными между всеми устройствами, в том числе и в офлайне. И ответ сервису Google Keep, позволяющему создавать как простые списки, так большие статьи.

В "Яндекс.Заметках" можно делать свои записи с компьютера или смартфона, где установлено приложение "Диск" и есть доступ к интернету. Созданные заметки потом можно просматривать с с любого устройства даже без подключения к интернету. Актуально, например, во время полета, если нужно поработать с текстами.

Благодаря синхронизации содержимого раздела между устройствами, начать составлять заметку можно на компьютере, а продолжить на смартфоне, не теряя данных. Ничего не потеряется.

Кроме того, есть ряд дополнительных возможностей. К заметкам можно прикреплять фото, списки или создать органайзер и вычеркивать выполненные пункты. В десктопной версии доступен голосовой ввод - можно просто надиктовать текст.

Сервис доступен в приложении "Диск" для Android, в Диске 3.0 для Windows или прямо в браузере.

Подборки и компьютерное зрение

Подборки. Фото: Яндекс

Если вы свои фотографии храните на "Яндекс.Диске", то, скорее всего, в курсе, что при настроенной автозагрузке фотографии не занимают места. Но такой бесконечный фотоархив не пересмотришь, да и не рассортируешь за пару минут или даже за несколько часов.

Время от времени "Диск" напоминает о различных событиях и составляет подборки о нем. Разработчики усовершенствовали эту функцию благодаря искусственному интеллекту: компьютерное зрение рассортировывает фотографии самостоятельно по уровню эмоциональности.

Технология компьютерного зрения используется не только для составления подборок, но и для поиска по фото - по простым запросам "собака" или "документы" можно найти соответствующие фотографии. Компьютерное зрение пока работает в тестовом режиме и доступно не всем пользователям.

При оценке фотографий в расчет берется множество параметров. Алгоритм анализирует снимки и выбирает из них те, которые с высокой вероятностью будут интересны пользователю.

Машинный интеллект обращает внимание на сюжет: у пейзажа или у группового портрета больше шансов попасть в подборку, чем у снимка документа. Учитывается также качество фотографий - пересвеченные или, наоборот, слишком темные фото будут отсеяны. То же самое с резкостью: из нескольких снимков с похожим сюжетом при прочих равных алгоритм выберет тот, на котором изображение четче.