Японские клиники активно внедряют и используют в своей работе самые современные технологии, что позволяет поддерживать медицинское обеспечение на высоком уровне.

Лечение под названием "Отона маки", или обертывание для взрослых, воссоздающее утробу, изобретено японской акушеркой Нобуко Ватанабэ. Пациенты принимают необычную позу, которая растягивает их мышцы и суставы. Фото: Reuters

Страна восходящего солнца славится своей робототехникой. Машины здесь все чаще начинают помогать людям как в быту, так и на работе. Врачи, пожалуй, больше других специалистов нуждаются в таких ассистентах. Современные устройства могут взять на себя массу функций, которые сегодня лежат на плечах медсестер.

В феврале прошлого года, к примеру, в одной из больниц города Нагоя развернули четыре автономных робота. Небольшие мобильные платформы, оснащенные резервуаром в 90 литров, специальными сенсорами и камерой, доставляют медикаменты, анализы и пробы пациентам внутри учреждения.

В случае возникновения препятствия машина плавно огибает его. Когда на пути появляется человек, вежливый гуманоид просит разрешения пройти и извиняется за беспокойство. Персонал управляет такими машинами с помощью планшетов.

Интересно, что роботы в Японии постепенно становятся верными спутниками людей пожилого возраста. В декабре 2015 года в Токио на Международной выставке робототехники показали такой робот весом всего 2,7 килограмма и длиной около полуметра.

Куклу неопределенного возраста и пола из приятного на ощупь силикона уже используют в местных домах престарелых и некоторых госпиталях. Поговаривают, что она пришлась по вкусу людям, страдающим от одиночества и недостатка внимания. Андроид может поворачивать голову, открывать рот, совершать движения глазами.

Пристальное внимание в японских больницах уделяют профессионализму персонала, который должен действовать четко и слаженно, быть педантичным и дисциплинированным.

Показательным примером, который наглядно проиллюстрировал такое отношение к сотрудникам, стали необычные испытания для будущих хирургов в больнице Курасики на юге страны. Задания требовали особой концентрации внимания и координации. Молодым людям предложили с помощью хирургических инструментов сделать из миниатюрных листиков бумаги фигурки-оригами. После успешного выполнения первого этапа испытуемым давали разделенное на кусочки тело насекомого. Все части необходимо было совместить, не повредив при этом букашку. На финальном этапе будущие врачи делали микроскопические суши из маленького зернышка риса, а также других ингредиентов соответствующих пропорций.