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04.07.2019 18:51
Рубрика: В мире

Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера

Текст: Александр Ленин

Тегеран выразил протест Лондону в связи с задержанием иранского нефтяного танкера. Накануне в МИД Ирана был вызван британский посол, передает агентство Mehr.

Фото: REUTERS
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Дипломату с Туманного Альбиона разъяснили, что иранское судно было задержано в Гибралтаре незаконно. По словам сотрудников иранского внешнеполитического ведомства, неосмотрительные и деструктивные шаги Лондона могут привести к обострению ситуации в регионе.

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

В мире Ближний Восток Иран В мире Европа Великобритания
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