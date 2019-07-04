Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера

Тегеран выразил протест Лондону в связи с задержанием иранского нефтяного танкера. Накануне в МИД Ирана был вызван британский посол, передает агентство Mehr.

Дипломату с Туманного Альбиона разъяснили, что иранское судно было задержано в Гибралтаре незаконно. По словам сотрудников иранского внешнеполитического ведомства, неосмотрительные и деструктивные шаги Лондона могут привести к обострению ситуации в регионе.

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.