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04.07.2019 18:18
Рубрика: Спорт

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Текст: Максим Домчев
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон официально стал игроком "Ювентуса". О подписание контракта сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: AP Photo/Francisco Seco Фото: AP Photo/Francisco Seco
Фото: AP Photo/Francisco Seco

"Ювентус" и Буффон заключили соглашение на один сезон. По данным итальянских СМИ, сумма контракта составит около полутора миллионов евро в год.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Туринцы тепло приветствовали подписание контракта. "Добро пожаловать домой, Джиджи!" - так озаглавлена новость о переходе игрока, который год назад покинул "Ювентус" и перешел в "ПСЖ".

Как заявлял сам Буффон, он намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии. Легенда клуба в этом сезоне станет сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны.

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