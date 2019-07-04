"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

"Ювентус" и Буффон заключили соглашение на один сезон. По данным итальянских СМИ, сумма контракта составит около полутора миллионов евро в год.

Туринцы тепло приветствовали подписание контракта. "Добро пожаловать домой, Джиджи!" - так озаглавлена новость о переходе игрока, который год назад покинул "Ювентус" и перешел в "ПСЖ".

Как заявлял сам Буффон, он намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии. Легенда клуба в этом сезоне станет сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны.