Изменен порядок возбуждения уголовных дел в отношении судей

Изменились некоторые правила привлечения судей к ответственности. Упрощена процедура возбуждения уголовного дела в отношении судьи. При этом гарантии независимости сохраняются.

Соответствующие поправки в УПК, законы "О статусе судей в Российской Федерации" и "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" публикует сегодня "Российская газета".

Теперь согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи будет давать Высшая квалификационная коллегия судей. До того требовалась виза региональной квалификационной коллегии. Однако ее решение можно было обжаловать в Высшей квалификационной коллегии, так что цепочка удлинялась.

За год квалификационные коллегии прекратили полномочия 23 судей, допустивших нарушения

Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, прежний механизм нередко способствовал затягиванию сроков принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении судьи. Принятый закон оптимизировал данную процедуру.

Еще одно нововведение касается дисциплинарных наказаний судей. Высшая квалификационная коллегия судей получила право изменять вид наказания, назначенного судье региональной коллегией. В 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечено 172 судьи, из них 47 судьям объявлены замечания, 101 судье вынесены предупреждения, а полномочия 23 судей прекращены. Кроме того, у судей скоро появится еще одно дисциплинарное наказание.

"С 1 сентября 2019 года по законодательной инициативе президента Российской Федерации вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей - понижение в квалификационном классе, которое будет эффективным средством воздействия, поскольку непосредственно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи", - рассказал недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. До сих пор, если местная коллегия приняла решение уволить судью, Высшая квалификационная коллегия могла либо отменить совсем данное решение, либо оставить его в силе. Теперь система станет гибче. Если увольнение за конкретный проступок чрезмерно, судью могут оставить на посту, но при этом, например, понизить в классе.