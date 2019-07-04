Кабмин объявил переход на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые книжки будет плавным, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, а работодателям это позволит экономить сотни миллионов рублей. С 2021 года привычные практически любому работнику бумажные трудовые книжки, куда тщательно вписывается вся профессиональная деятельность человека, постепенно начнут уходить в прошлое. Отвечая современным цифровым тенденциям, трудовые отношения тоже постепенно наполняются новыми цифровыми форматами.

На заседании в четверг правительство рассмотрело пакет законопроектов, который позволит перевести в электронный вид сведения о работе, стаже и других аспектах профессиональной деятельности граждан. Нововведения коснутся около 60 миллионов работников и 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов. Сегодня в России насчитывается около 72 миллионов человек, занятых трудовой деятельностью, однако к ним также относятся военнослужащие и студенты, у которых нет трудовых книжек. Нет их, например, и у индивидуальных предпринимателей. Там, где чистые трудовые отношения, - это 60 миллионов человек, уточнил журналистам министр труда и социальных отношений Максим Топилин.

Нововведения коснутся около 60 миллионов работников и 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов

В кабинете министров решили, что переход на электронные трудовые должен быть плавным. "Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, - заявил Дмитрий Медведев, представляя законопроекты. - В течение 2020 года сами работодатели будут готовиться к таким изменениям". Кому бумажная трудовая книжка привычнее и удобнее, тот сможет ее сохранить. Для этого необходимо до конца 2020 года написать соответствующее заявление. Если же работник это не сделает, то с 1 января 2021 года учет сведений о его трудовой деятельности автоматически переведут на электронный формат, а бумажную трудовую выдадут на руки, поскольку работодатель освобождается от ответственности за ее хранение. Для граждан, впервые поступающих на работу, выбора не будет - бумажную трудовую книжку им уже не оформят, все сведения станут сразу учитывать в электронном виде.

Преимущества цифрового формата очевидны, считает премьер-министр. Для работодателей речь идет о снижении издержек, связанных с ведением и хранением трудовых книжек. "Тут экономию по-разному считают, в любом случае это сотни миллионов рублей", - отметил Медведев. А граждане могут не сильно беспокоиться за утрату трудовой. Сейчас при ее потере необходимо создавать копию, собирая информацию из всех источников. Это неудобно, а восстановление таких документов растягивается на многие месяцы.

Работники, рассказал министр Топилин, смогут получать данные о своей трудовой деятельности любым удобным им способом: непосредственно у работодателя, через Единый портал госуслуг, в многофункциональных центрах предоставления госуслуг или в Пенсионном фонде. Правительство также предусмотрело обязанность работодателя возмещать работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи ему при увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения. Кроме того, предприятия обяжут с 1 января 2020 года предоставлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности работников.

Между тем

Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериалов для ее отличия от вина, произведенного из винограда. Проект соответствующего поручения, рассказали в пресс-службе кабинета министров, будет внесен в протокол прошедшего заседания.