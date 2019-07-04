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04.07.2019 15:23
Рубрика: Власть

Кабмин предложил расширить список цифровых нотариальных действий

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство предлагает расширить перечень нотариальных действий, которые можно будет совершать без личной явки к нотариусу.

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил поправки в законодательство о нотариате, расширяющие возможности цифрового оформления процедур. "Законопроект представляет заявителям возможность через интернет, то есть без личного посещения, подтверждать у нотариуса верность перевода документов с одного языка на другой, направлять свои документы для нотариальных действий, дальнейшей передачи другим лицам и организациям, взыскивать деньги или имущество должника, направлять нотариусу денежные средства в депозит для погашения долга или бездокументарные ценные бумаги", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: iStock
Нотариусы помогут дистанционно покупать квартиры

При удаленном совершении нотариального действия необходимо через единую информационную систему нотариата направить нотариусу заявление о совершении с приложением установленных документов в электронной форме или их скан-образов. "Нотариусы смогут дистанционно удостоверять сделки, - подчеркнул председатель правительства. - Для заключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено".

Нотариус же сможет изготавливать нотариальный документ в электронной форме и направлять его заявителю либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Власть Право Правительство Законопроекты и комментарии
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