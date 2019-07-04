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04.07.2019 21:54
Рубрика: Общество

Как организовать экологичный пикник

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Эколог Ирина Афанасьева рассказала, как организовать пикник без вреда для природы.

Фото: iStock
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По ее словам, необходимо отказаться от открытого огня. Поджарить мясо или ломтики хлеба можно дома. "Во многих европейских странах, кстати, специальные безопасные устройства для барбекю установлены прямо в парках. Было бы здорово, если бы Москва также переняла эту практику", - рассказал эколог "Вечерней Москве".

На природу не стоит брать жидкость для розжига, которая при попадании на землю или растения убивает их, сигареты, окурки от которых разлагаются несколько столетий, а также бутылки с водой. Лучше отдать предпочтение большим канистрам.

Топ-3 закуски для пикника

Сэндвич с тунцом

- Поджаренный хлеб

- Тунец

- Мягкий сыр

- Салат

Обжарьте ломтики хлеба и смажьте их мягким сыром. Сверху положите салат и тунец, закройте вторым ломтиком хлеба и разрежьте по диагонали.

Гуакамоле

- Авокадо

- Помидоры

- Чеснок

- Кинза

- Хлебцы или кукурузные чипсы

Измельчите помидоры с чесноком и зеленью. Добавьте авокадо, лимонный сок и превратите в однородную массу. Намажьте смесь на хлебцы или кукурузные чипсы.

Капрезе на шпажках

- Помидоры черри

- Моцарелла

- Базилик

Насадите на тонкую деревянную зубочистку ингредиенты. Залейте получившуюся закуску оливковым маслом и бальзамическим соусом.

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