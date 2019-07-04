Как организовать экологичный пикник

Эколог Ирина Афанасьева рассказала, как организовать пикник без вреда для природы.

По ее словам, необходимо отказаться от открытого огня. Поджарить мясо или ломтики хлеба можно дома. "Во многих европейских странах, кстати, специальные безопасные устройства для барбекю установлены прямо в парках. Было бы здорово, если бы Москва также переняла эту практику", - рассказал эколог "Вечерней Москве".

На природу не стоит брать жидкость для розжига, которая при попадании на землю или растения убивает их, сигареты, окурки от которых разлагаются несколько столетий, а также бутылки с водой. Лучше отдать предпочтение большим канистрам.

Топ-3 закуски для пикника

Сэндвич с тунцом

- Поджаренный хлеб

- Тунец

- Мягкий сыр

- Салат

Обжарьте ломтики хлеба и смажьте их мягким сыром. Сверху положите салат и тунец, закройте вторым ломтиком хлеба и разрежьте по диагонали.

Гуакамоле

- Авокадо

- Помидоры

- Чеснок

- Кинза

- Хлебцы или кукурузные чипсы

Измельчите помидоры с чесноком и зеленью. Добавьте авокадо, лимонный сок и превратите в однородную массу. Намажьте смесь на хлебцы или кукурузные чипсы.

Капрезе на шпажках

- Помидоры черри

- Моцарелла

- Базилик

Насадите на тонкую деревянную зубочистку ингредиенты. Залейте получившуюся закуску оливковым маслом и бальзамическим соусом.