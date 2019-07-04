Накануне празднования Дня Канады жители этой страны были ошарашены результатами проведенного одной местной компанией опроса.

Оказалось, что почти 90 процентов опрошенных, имеющих канадское гражданство, не в состоянии сдать так называемый "тест на получение канадского гражданства", разработанный властями в качестве одного из этапов получения вида на жительство иммигрантами. Нынешний вариант теста, обновленный в 2010 году, считается наиболее сложным и основывается на 63-страничной методичке "Открой Канаду", где собраны факты об истории, географии, законодательстве и культуре канадского государства. Примечательно, что более 70 процентов иностранцев регулярно сдают этот тест без особых проблем и получают канадские документы.

Всего 12 процентов из опрошенных граждан Канады смогли правильно ответить на 8 из 10 предложенных вопросов. А самые низкие результаты зафиксированы при ответе на вопросы о том, что не входит в официальные обязанности гражданина (только 26% ответили правильно - "безопасное вождение автомобиля) и кто является главой государства (только 19% знали, что это королева Великобритании).