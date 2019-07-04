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Изменен порядок возбуждения уголовных дел в отношении судей
Соответствующие поправки в УПК, законы "О статусе судей в Российской Федерации" и "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" публикует сегодня "Российская газета".
Теперь согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи будет давать Высшая квалификационная коллегия судей. До того требовалась виза региональной квалификационной коллегии. Однако ее решение можно было обжаловать в Высшей квалификационной коллегии, так что цепочка удлинялась.
Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, прежний механизм нередко способствовал затягиванию сроков принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении судьи. Принятый закон оптимизировал данную процедуру.
Еще одно нововведение касается дисциплинарных наказаний судей. Высшая квалификационная коллегия судей получила право изменять вид наказания, назначенного судье региональной коллегией. В 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечено 172 судьи, из них 47 судьям объявлены замечания, 101 судье вынесены предупреждения, а полномочия 23 судей прекращены. Кроме того, у судей скоро появится еще одно дисциплинарное наказание.
"С 1 сентября 2019 года по законодательной инициативе президента Российской Федерации вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей - понижение в квалификационном классе, которое будет эффективным средством воздействия, поскольку непосредственно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи", - рассказал недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. До сих пор, если местная коллегия приняла решение уволить судью, Высшая квалификационная коллегия могла либо отменить совсем данное решение, либо оставить его в силе. Теперь система станет гибче. Если увольнение за конкретный проступок чрезмерно, судью могут оставить на посту, но при этом, например, понизить в классе.
Кому бить тревогу
В публикуемом "Российской газетой" законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" более четко прописаны лица и органы власти, которые имеют полномочия вводить этот важный для страны режим.
Поправки точнее разграничивают круг тех организаций и ведомств, которые смогут вводить различные уровни режима ЧС. Таких уровней, как известно, несколько. Есть муниципальный, когда пожар или наводнение невелики. Есть региональный. Самый высший уровень - федеральный. Режимы будут вводиться на заседании Правительственной комиссии. На таких заседаниях в принципе и раньше вводили режимы разных уровней.
Теперь же режим ЧС регионального уровня получили право вводить главы регионов. То есть полномочия губернаторов в этом смысле расширяются. Губернаторы теперь сами будут председателями Комиссий по чрезвычайным ситуациям. Помимо четкого разграничения полномочий поправки еще и ускорят введение этих экстренных режимов. Губернатору на месте естественно лучше видно, что и как у него складывается с погодой.
Наиболее важный пункт поправок гласит: "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организует разработку федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального или межрегионального характера.
Более четко прописаны и режимы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Паспорт - нужному человеку
Новый закон говорит о сокращении срока работы в стране, по истечении которого такие претенденты смогут получить гражданство по упрощенной процедуре. Напомним, что законопроект об упрощенном получении гражданства для нужных стране профессионалов в мае этого года внесло в Думу правительство.
Упрощенная процедура получения гражданства для квалифицированных специалистов подразумевает исключение одного из обязательных пунктов процедуры - проживания по "виду на жительство" в течение 5 лет.
Главное в документе - срок трудовой деятельности для граждан других стран и "лиц без гражданства", которые хотят получить российский паспорт, уменьшается с 3 лет до 1 года. Важная деталь - профессия иностранца должна быть включена в специальный перечень, дающий возможность стать гражданином РФ в упрощенном порядке.
Изменения подготовило министерство внутренних дел по поручению президента. И сделало это весьма оперативно. Судите сами - ровно год назад, в июле прошлого года, первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что трехлетняя норма не позволяет привлекать в Россию квалифицированных сотрудников.
"Можно сделать вывод, что данная норма работает плохо, так как за время ее действия всего 24 квалифицированных специалиста получили гражданство РФ. Мы подготовили проект федерального закона, предусматривающий сокращение этого срока до одного года", - рассказал он тогда журналистам, добавив, что законопроект предусматривает пересмотр перечня профессий и специальностей каждые три года.
Немало иностранцев хотели бы стать гражданами России. Но простой переезд и оформление вида на жительство в России не дают человеку возможности пользоваться всеми преимуществами, которые доступны россиянам. В том числе - пользоваться социальными программами, льготами, бесплатными медицинскими услугами и дать качественное образование своим детям.
Так кто же нам нужен? Есть такой перечень профессий, который разработало министерство труда. Собственно, целью появления закона было желание страны заполнить специалистами наиболее проблемные вакансии. Нам нужны не только профессионалы с хорошим дипломом о высшем образовании и стажем работы. России очень нужно ликвидировать и дефицит рабочих профессий.
Игрокам упростили регистрацию
Букмекерские конторы могут принимать обычные или интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать выигрыши только в том случае, если участник азартной игры прошел идентификацию. Для интерактивных ставок ранее эту процедуру фактически требовалось проходить дважды: со стороны организатора игр и еще со стороны центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) букмекерских контор или тотализаторов. В результате российские легальные букмекерские конторы проигрывали конторам, зарегистрированным в офшорах, которые проводили идентификацию за несколько минут.
Теперь организаторы азартных игр могут на основе договора поручать проводить идентификацию участников азартных игр ЦУПИС. Идентификация предполагает установление возраста участника азартной игры. Данные об участниках игр могут быть получены центром с согласия игрока из Единой системы идентификации и аутентификации. Если новый игрок проходит такую упрощенную идентификацию, ЦУПИС должен в течение трех рабочих дней передавать данные букмекерской компании, в которой зарегистрирован игрок.
Упрощенная идентификация означает подтверждение фамилии, имени, отечества и номера документа, удостоверяющего личность. Применяется она только для физических лиц. Такой способ идентификации применяется при совершении, например, банковских переводов на сумму до 100 тысяч рублей без открытия счета. В случае с приемом интерактивных ставок и выплаты выигрышей сумма не должна превышать максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств - 60 тысяч рублей. При этом общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа не должна превышать 200 тысяч рублей в течение календарного месяца. Такие требования применяются при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Также уточняется понятие "интерактивная ставка". Как указано в законе, такая ставка совершается с использованием электронных средств платежа, в том числе посредством Интернета и мобильной связи. При этом размер ставки на необходимость идентификации игрока не влияет.
Таблетка подешевеет
Льготники по-прежнему будут получать лекарства бесплатно, а для остальных категорий граждан будет обеспечена дифференцированная система скидок, уточнила министр. Сейчас, по данным аналитического агентства DSM Group, "средний" россиянин оставляет в аптеке на медикаменты 6,7 тысячи рублей в год, рост расходов с 2012 года - в 1,7 раза. Но это "средняя температура по больнице", ведь в статистику входят все - и больные, и здоровые. Лечиться же в случае сколько-нибудь серьезного, тем более длительного заболевания - очень дорого. Особенно страдают пенсионеры, накопившие немало хронических заболеваний, но не имеющие льгот. Недавно Счетная палата подсчитала: после обязательных платежей и трат на лекарства от пенсии у них остается только 200 руб. в день.
Лекарственное возмещение позволит "кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии ", отметила Скворцова. А с другой стороны - устранит дублирование федеральных и региональных льгот за счет создания единой информационной базы по данным СНИЛС. Значит, суммарные расходы бюджета станут меньше. Систему предстоит запустить уже в 2022 году.
Это подтвердил опыт Кировской области несколько лет назад запустили программу обеспечения лекарствами больных сердечно-сосудистыми недугами. Часть расходов на средства от гипертонии, противосвертывающие препараты, необходимые больным, перенесшим хирургические вмешательства, взял на себя областной бюджет. Как результат - в области сократилось количество инфарктов и инсультов, вызовов "скорой помощи" и экстренных госпитализаций.
"Мы имеем хорошую систему оказания медпомощи на стационарном этапе. Динамично развиваются высокотехнологичные виды помощи, - отметил научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, академик РАН Рамил Хабриев. - Мы охватили наиболее уязвимые группы населения, требующие высокозатратных лекарств. Но мы не решили основную проблему. Льготников у нас 10-12 процентов от всего населения. Государство обеспечивает их медикаментами при амбулаторном лечении. А остальное население приобретает лекарства, зачастую дорогие, за свой счет. Поэтому, пока не будет организована эта программа, мы, конечно, будем иметь существенное ухудшение качества оказания медпомощи. Потому что это разрывает преемственность стационарного и амбулаторного этапов ведения пациента".
Возмещать расходы на лекарства можно разными способами. Например, как в Кирове, стартовать с одного-двух распространенных заболеваний или возмещать все лекарства детям и пенсионерам. А потом считать эффект. "Программа просчитывалась на площадке РАН, я являюсь руководителем рабочей группы, которая готовила предложения, какая модель системы возмещения может быть наиболее эффективной, - отметил Рамил Хабриев. - Мы обосновали необходимость старта этой программы сначала в 10 регионах - в качестве "пилотов". Важно, чтобы в этой работе активное участие приняли регионы. Навязыванием этого пилота регионам мы этот вопрос не решим".
Усилен контроль за платежами внутри страны
Первый закон устанавливает для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры требования, аналогичные действующим для платежных систем. Так, операторы должны будут привлекать только российскую платежную инфраструктуру для переводов электронных денег внутри страны. Передача сведений о таких переводах за рубеж запрещается, исключаются также односторонние отказы платежной инфраструктуры от выполнения своих функций. Изменения не касаются трансграничных переводов.
Ранее заявлялось, что цель изменений - обеспечить бесперебойные переводы электронных денег внутри страны, а также операционную и технологическую независимость их операторов.
Второй подписанный президентом закон направлен на усиление контроля за рынком платежных услуг в связи с развитием платежных сервисов и появлением новых участников платежного процесса. Как пояснял его соавтор, первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, документ вводит новые понятия "поставщик платежного приложения", "платежное приложение", "платежный агрегатор", определяет порядок взаимодействия оператора по переводу денежных средств (банка) с поставщиком платежного приложения и платежным агрегатором, устанавливает обязанности оператора по переводу денежных средств в случае привлечения поставщика платежного приложения, а также требования к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств.
Также предусматривается, что операторы по переводу средств обязаны предоставлять Банку России сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, необходимые для ведения перечня банковских платежных агентов.