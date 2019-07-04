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Навестить? В любое время. Бахилы? Не надевать
Однако это вовсе не значит, что пациент, застрахованный в государственной кассе, не имеет права лечиться в частной больнице. Кроме того, никто в Германии не привязан к какой-то одной клинике, району или врачу. А медицинские центры с ультрасовременным оборудованием здесь вовсе не привилегия мегаполисов, напротив, они не редкость как раз для небольших городков. Особенно если речь идет о клиниках при университетах - элитарной касте медучреждений, доступных простым гражданам.
Многие такие кампусы разрослись до целых городков со своими спортзалами, библиотеками, салонами красоты и кафе, где пациенты всегда запросто могут посидеть с родными и друзьями. К слову, часы посещений, как правило, не ограничены, так что навестить больного можно в любое удобное время, пока больница не закроется на ночь. Да и самим пациентам никто не запрещает погулять за пределами стационара. Вообще немецкие клиники стремятся к тому, чтобы атмосфера в них как можно меньше походила на "больничную". Сегодня приемное отделение зачастую немудрено спутать с лобби отеля, где и "постояльцы" держатся под стать, редко позволяя себе появляться за пределами палаты в спортивном костюме или халате. Отдельная история - больничная еда: завтраки чаще всего представляют собой шведский стол, а на обеды и ужины пациенты сами расписывают себе меню на несколько дней вперед. Веяния последних лет - вегетарианские и халяльные блюда.
Еще маленький штрих: в немецких больницах и в помине нет бахил, зато на каждом шагу установлены аппараты с дезинфицирующим растровом для рук. Университетская клиника Ахена, к примеру, ввела у себя "умную систему" контроля за гигиеной, которая позволила снизить риск внутрибольничных инфекций в два раза по сравнению со средним показателем по стране. Как известно, в Германии развит медицинский туризм, поэтому в передовых клиниках работают целые отделы переводчиков с разных языков. Но, как правило, в самых обычных частных кабинетах или больницах врачи смогут без проблем поговорить с иностранцем по-английски.
Диагноз ставит искусственный интеллект
Помимо широкого использования самой современной аппаратуры и техники одно из самых перспективных направлений, на которое сейчас возлагаются большие надежды в корейской медицине, - это применение технологий "больших данных" (big data) и искусственного интеллекта. Согласно прогнозам, к 2020 году объем этого сегмента корейского медицинского рынка составит 2 миллиарда долларов, а к 2030 году - уже более 25 миллиардов долларов. В первую очередь эти технологии использованы в новейших аппаратах диагностики. В итоге помимо простого предоставления снимков или разного рода анализа этот же аппарат тут же выдает свое мнение врачу по поводу возможного диагноза больного и рекомендуемого лечения. Понятно, что последнее слово в этом процессе остается за врачом, но мнение машины не будет лишним. При этом аппаратура одновременно "обучается" и "умнеет": аккумулируя сведения по правильным диагнозам, она совершенствует свой уровень. Другая функция этих машин - прогнозирование возможных заболеваний в ходе регулярных медицинских обследований населения.
Конечно, только этим новинки не ограничиваются. С прошлого года в сеульском госпитале Анам при университете Корё и больнице Пусанского университета внедрены технологии "голосовой клавиатуры", которая существенно облегчила жизнь врачей. Теперь им нет необходимости лично заполнять данные по пациентам и лечению или привлекать для этого медсестер, а достаточно это просто сказать вслух. Система распознавания речи все зафиксирует и сама переведет в письменный вид, используя стандартную форму электронной медкнижки больного.
Благодаря ставке на новые технологии за 10-15 лет Южная Корея выбилась в лидеры мировой медицины, а "медицинский туризм" стал приносить Стране утренней свежести большие прибыли. При этом, согласно статистике, российские "медтуристы" являются лидерами по части того, сколько денег они тратят на эти нужды в Корее.
Умная койка знает, когда пора вызывать врача
В Соединенных Штатах расположены сразу несколько медицинских центров, занимающих верхние строчки в мировых рейтингах. Чего ждать пациенту в такой клинике? Больничные палаты здесь строго индивидуальные. На входе в каждую устанавливают табло со специальными символами, по которым доктор может быстро узнать об особенностях пациента. Например, о наличии или отсутствии аллергий, ограничений по питанию. Внутри установлен рукомойник для врача и медсестер со световой сигнализацией, напоминающей о том, что надо помыть руки. В комнате обязательно будет раскладной диван на тот случай, если кто-то из членов семьи решит провести ночь с пациентом. Кормят как в дорогих отелях - по меню, с доставкой в номер. В палатах беспроводной интернет.
Широко используются технологии цифровой медицины, наглядным воплощением которых является центральный элемент палаты - больничная койка. Их современный вариант далеко ушел от простого ложа на колесиках. У изголовья сегодняшней "умной койки" несколько мониторов, на которых отображается информация о пациенте, а также приборы, необходимые для лечения. В моде всевозможные беспроводные браслеты и датчики, постоянно контролирующие давление, дыхание, пульс, температуру и другие показатели пациента. "Умные койки" в режиме реального времени считывают и записывают эти данные в больничную карту, анализируют их, а если заметят тревожные отклонения, вызовут врача. Это особенно важно в ночное время, когда персонала в больнице меньше и, соответственно, сложнее присматривать за каждым пациентом. Более того, "умные койки" умеют сами помогать больным. Например, если это необходимо, могут во сне осторожно повернуть пациента с одного бока на другой. Кроме того, они автоматически меняют уровень освещенности и температуру в помещении, или, если пациент захочет, он может сделать это самостоятельно, не покидая своего места.
Для передовых клиник стандартом стало внедрение телемедицины, включая дистанционную аудио- и видеосвязь с врачом. Сюда же входят системы датчиков, которые устанавливаются на пациента и через мобильное приложение или иным способом отправляют данные медику или близким. Такие технологии позволяют раньше выписываться из клиники, проводить время дома или на работе, но при этом оставаться под наблюдением врача, который может оперативно вмешаться и дать рекомендации, если увидит нежелательную динамику. Это особенно удобно для случаев, требующих длительной реабилитации или хронических заболеваний.
Пример таких технологий - система "Глаза ангела" (англ. Angel"s Eyes) из подключенных к интернету видеокамер, мониторов и микрофонов. Они позволяют родителям и членам семьи наблюдать и даже общаться с преждевременно рожденными малышами, которые недели, а то и месяцы могут находиться в отделении интенсивной терапии.
Современные больницы позволяют заранее дистанционно заполнить бумаги с тем, чтобы побыстрее пройти процедуру оформления, на которую в американских клиниках иногда уходит до получаса.
Другие инновации призваны сократить время, требующееся на определение диагноза. Это всевозможные устройства, позволяющие максимально оперативно взять анализ и получить его результат.
Передовые клиники активно используют робототехнику в лечебном процессе. Например, роботы, в том числе управляемые голосом, все шире используются в хирургии, что повышает точность манипуляций и минимизирует размеры разрезов, сокращая сроки восстановления. А чтобы пациент лучше представлял, что именно с ним сделают, перед операцией доктор наденет на него 3D-очки и покажет трехмерную модель части тела, расскажет о предстоящих манипуляциях.
Лучшие клиники отличаются высоким уровнем автоматизации и организации лечебного процесса. Компьютеры учитывают информацию и рекомендации врача для каждого пациента, помогают оптимизировать расписание сдачи анализов и исследований с тем, чтобы не было очередей. Машины также следят за дозированием и своевременным распределением лекарств. В ходу "умные браслеты" для пациентов, которые помимо диагностических функций помогают легко ориентироваться в клинике или дадут знать, когда пора идти на процедуру, напомнят о приеме препаратов.
Крупные медицинские кампусы, как правило, утопают в зелени и обладают и всей сопутствующей инфраструктурой, как, например, детские площадки, зоны для отдыха членов семей пациентов, многоуровневые парковки.
Есть и совсем "статусные" услуги. Например, Техасский медицинский центр обладает крупнейшим флотом вертолетов скорой помощи, что позволяет оперативно госпитализировать пациентов даже из удаленных районов.
В целом больница "мирового уровня" - это комплексное понятие, включающее в себя инновационные технологии, высокую профессиональную подготовку персонала, автоматизацию процессов. Современный медцентр в США - это, как правило, большой кампус, где расположены и многопрофильная клиника, и исследовательские центры, и корпуса для обучения персонала. Кроме того, каждое такое заведение претендует на наличие некой невидимой архитектуры, которая создает для пациентов особенный эмоциональный климат.
Наконец, если у вас нет страхового полиса, лучшие американские клиники напоследок произведут неизгладимое впечатление ценами "мирового уровня". Счет даже за относительно легкое вмешательство составит несколько тысяч долларов, а серьезное лечение с многодневным пребыванием в стационаре вполне может обойтись в сотни тысяч долларов.
Гуманоиды в белых халатах
Страна восходящего солнца славится своей робототехникой. Машины здесь все чаще начинают помогать людям как в быту, так и на работе. Врачи, пожалуй, больше других специалистов нуждаются в таких ассистентах. Современные устройства могут взять на себя массу функций, которые сегодня лежат на плечах медсестер.
В феврале прошлого года, к примеру, в одной из больниц города Нагоя развернули четыре автономных робота. Небольшие мобильные платформы, оснащенные резервуаром в 90 литров, специальными сенсорами и камерой, доставляют медикаменты, анализы и пробы пациентам внутри учреждения.
В случае возникновения препятствия машина плавно огибает его. Когда на пути появляется человек, вежливый гуманоид просит разрешения пройти и извиняется за беспокойство. Персонал управляет такими машинами с помощью планшетов.
Интересно, что роботы в Японии постепенно становятся верными спутниками людей пожилого возраста. В декабре 2015 года в Токио на Международной выставке робототехники показали такой робот весом всего 2,7 килограмма и длиной около полуметра.
Куклу неопределенного возраста и пола из приятного на ощупь силикона уже используют в местных домах престарелых и некоторых госпиталях. Поговаривают, что она пришлась по вкусу людям, страдающим от одиночества и недостатка внимания. Андроид может поворачивать голову, открывать рот, совершать движения глазами.
Пристальное внимание в японских больницах уделяют профессионализму персонала, который должен действовать четко и слаженно, быть педантичным и дисциплинированным.
Показательным примером, который наглядно проиллюстрировал такое отношение к сотрудникам, стали необычные испытания для будущих хирургов в больнице Курасики на юге страны. Задания требовали особой концентрации внимания и координации. Молодым людям предложили с помощью хирургических инструментов сделать из миниатюрных листиков бумаги фигурки-оригами. После успешного выполнения первого этапа испытуемым давали разделенное на кусочки тело насекомого. Все части необходимо было совместить, не повредив при этом букашку. На финальном этапе будущие врачи делали микроскопические суши из маленького зернышка риса, а также других ингредиентов соответствующих пропорций.
Это больничная палата или номер в отеле?
Передовые клиники оборудованы по последнему слову техники, но самое важное здесь - человек. Помимо внимания со стороны высококвалифицированных врачей, персонал больницы делает все, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Первая мысль, которая приходит на ум в больничной палате: "Я в гостинице?" Ведь кроме больничной койки и необходимой аппаратуры здесь ничего не выдает медицинского характера заведения. К услугам пациентов кабельное телевидение, интернет и телефон. Завтрак в номер и свежие газеты подадут по звонку консьержу.
Имеются номера и для постояльцев со специфическими требованиями. Есть отдельные палаты для особо тучных людей. Политики и бизнесмены высоко оценят возможность постоянно "держать руку на пульсе", даже в больнице продолжая полноценно работать на удаленном доступе и проводя совещания.
Однако главная гордость местной медицины - это специалисты по лучевой терапии. Бразильские врачи активно и искусно используют технологию так называемой радиохирургии для борьбы с раковыми опухолями. Как говорят здешние доктора, применение этого высокотехнологичного метода показывает очень высокую эффективность лечения, сокращая вероятность повторного появления злокачественных новообразований.
Чтобы попасть в такую больницу, нужно иметь немалый доход или как минимум хорошую страховку, так как стоимость услуг здесь не отличается демократичностью. Цены, конечно, значительно ниже, чем в аналогичных клиниках в Соединенных Штатах, но не намного дешевле, чем в ведущих медицинских центрах Европы. Во всех частных клиниках имеется квота, по которой они принимают пациентов, направляемых на лечение из государственных больниц. Правда обычно речь идет о наиболее тяжелых случаях.
Без таких льгот радиохирургическая операция со всем комплексом предшествующих ей обследований обойдется приблизительно в 6,5 тысячи долларов, а больничный номер в стационаре - в среднем в 400 долларов в день.