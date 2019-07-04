Конституционный суд РФ возложил на органы власти обязанность отвечать за ошибки, совершенные их предшественниками, в том числе во времена СССР. Нести ответственность должны не только муниципалитеты, сказано в решении КС.

Изучать статьи Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи с положениями Бюджетного кодекса и закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" судьи начали в связи с жалобой администрации городского округа Верхняя Пышма - спутника Екатеринбурга. А представителям муниципальной власти ранее пришлось стать ответчиками в процессе, который инициировал житель Верхней Пышмы Сергей Рязанов. В 1984 году он построил на участке в садоводстве дом и баньку, однако позднее выяснилось, что земля - в охранной зоне магистрального газопровода.

КС возложил на органы власти обязанность отвечать за ошибки их предшественников

За убытки, понесенные в связи с необходимостью сноса построек, которые были признаны самовольными, Рязанов взыскал через суд 3,6 миллиона рублей, назначив ответчиками собственника газопровода и муниципальное образование "Верхняя Пышма" как правопреемника органов власти, предоставивших ему участок. Представители муниципалитета, в свою очередь, полагают, что ответственность за подобные решения должны нести только органы госвласти, поскольку в советское время не существовало разделения, адекватного современной системе. КС с этим не согласился.

Судьи КС в первую очередь указали на то, что "сами по себе положения статей 15, 16 и 1069 ГК РФ, регламентируя вопросы возмещения вреда, причиненного в том числе органами публичной власти, направлены, как неоднократно указывал КС РФ, на защиту прав потерпевших, обеспечение закрепленного в статье 35 Конституции РФ принципа охраны права частной собственности". Однако подобную ответственность не должны нести исключительно органы муниципальной власти. При этом 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" оставляет неурегулированными отношения, связанные с возмещением вреда, когда земельный участок был предоставлен не теми органами власти, к которым предъявлен иск о возмещении вреда, а их правопредшественниками.

- Вопрос о распределении между уровнями (органами) публичной власти обязанностей по возмещению гражданам ущерба в случае сноса построек, возведенных в нарушение установленных требований на участке, предоставленном местными органами государственной власти РСФСР и расположенном в охранной зоне опасного производственного объекта, надлежит урегулировать федеральному законодателю исходя из требований Конституции РФ, - постановил КС.

До установления подобного регулирования "суды должны привлекать в качестве соответчиков соответствующие государственные органы, если в исковом заявлении гражданина в качестве ответчика будет указано только муниципальное образование". Однако поскольку в случае Сергея Рязанова решение суда уже вынесено, администрации Верхней Пышмы предстоит его исполнить. А впоследствии, после изменения законодательного регулирования, муниципалитет сможет потребовать "предоставления компенсации согласно установленному законодателем в соответствии с настоящим Постановлением распределению бремени имущественной ответственности между публично-правовыми образованиями".