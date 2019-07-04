Квартал красных фонарей переедет на окраину Амстердама

В Амстердаме грядет крупнейшая за последние 20 лет реформа в области секс-индустрии. Мэр города Фемке Халсема решила кардинально изменить облик известного на весь мир квартала красных фонарей в нидерландской столице. Градоначальница представила подготовленной ее командой план, предусматривающий серьезные нововведения. Об этом сообщила местное издание Het Parool.

Прежде всего, речь идет о переносе самого квартала из центральных районов Амстердама на окраины. Цель подобных нововведений - защитить самих работниц публичных домов от "преследования и травли со стороны тысяч туристов". В создаваемую таким образом городскую эротическую зону можно будет попасть лишь через специальные пропускные пункты.

"Я считаю, что многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали нашу реформу", - заявила Халсема, добавив, что речи о полном запрете легализованной еще в 2000 году проституции отнюдь не идет.

Кроме того, запрещается демонстрация обнаженной натуры в витрине. Девушки легкого поведения не смогут больше так зазывать клиентов. Объясняется это так же заботой о самих сотрудницах борделей. По мнению мэра, многие туристы приходят в квартал красных фонарей отнюдь не за плотскими утехами, а всего лишь посмотреть и сделать несколько фотоснимков. Градоначальница считает такую ситуацию неприемлемой как унижающую честь и достоинство женщин, а также лишающую их настоящего заработка - зеваки лишь отпугивают настоящих клиентов.

Халсема подчеркивает, что главная задача - не просто перенести бордели на окраины города, а улучшить условия труда для их работниц. В итоге предполагается, что принимаемые меры позволят снизить популярность квартала красных фонарей среди туристов, что, в свою очередь, может решить и ряд других сопутствующих проблем. Речь идет о снижении числа преступлений, которые непременно идут рука об руку с проституцией, пусть и легальной. К примеру, ставка делается на сокращение объемов незаконного оборота наркотиков, а также мелких краж и грабежей.

Представленный мэров план теперь будет вынесен на общественное обсуждение с привлечением всех заинтересованных сторон. Власти готовы выслушать мнение как самих представительниц "древнейшей профессии", так и арендодателей, сдающих помещения под публичные дома в историческом районе города.