Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

В России могут появиться электронные паспорта. Концепцию перехода на них одобрил вице-премьер Максим Акимов. Эту информацию подтвердил "РГ" источник.

Одобрена концепция, предложенная Гoзнаком и НИИ "Вoсхoд".

Как уточнили в пресс-службе Госзнака, внедрение электронных паспортов для россиян предусмотрено федеральным проектом "Цифровое государственное управление".

Технические и организационные подходы к реализации этого проекта будут выработаны в дальнейшем.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, в стране могут появиться две версии паспорта - в бесплатном защищенном мобильном приложении и на пластиковой карте с чипом.