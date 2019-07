Massive Attack записала кавер на песню Летова на рентгеновском снимке

Британская группа Massive Attack представила песню Everything Is Going According To Plan - кавер на композицию "Все идет по плану", которую в 1988 году написал Егор Летов для рок-группы "Гражданская оборона". Релиз состоялся на необычном носителе - рентгеновском снимке. Такой "диск" можно послушать не более 15 раз, так как потом запись исчезнет.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости