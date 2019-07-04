Massive Attack записала кавер на песню Летова на рентгеновском снимке

Британская группа Massive Attack представила песню Everything Is Going According To Plan - кавер на композицию "Все идет по плану", которую в 1988 году написал Егор Летов для рок-группы "Гражданская оборона". Релиз состоялся на необычном носителе - рентгеновском снимке. Такой "диск" можно послушать не более 15 раз, так как потом запись исчезнет.

Впервые британская группа исполнила композицию Летова на открытии Манчестерского международного фестиваля в 2013 году. А официальный релиз композиции накануне состоялся в рамках проекта британского виртуального музея Collecteurs, благотворительного университета University of the Underground и Bureau of Lost Culture под названием The Library of Dangerous Thoughts ("Библиотека опасных мыслей"). Его главная цель - поднять актуальные вопросы цензуры в искусстве. Создано всего 11 копий пластинки Massive Attack: одна из них осталась в архиве проекта, а остальные десять выставили на продажу.

Такой формат записи - отсылка к советским реалиям: в СССР с 1940-х по 1970-е годы рентгеновские снимки были идеальным музыкальным носителем, который после прослушивания самоуничтожался. К тому же в больницах снимков было в избытке, и, поскольку их все равно предписывалось уничтожать, врачи легко с ними расставались. Понятие пластинок "на ребрах" считалось почти диссидентским, но, так или иначе. эти релизы стали своеобразным символом эпохи, воплощавший свободу выбора, когда джаз, песни андеграундных исполнителей или иностранные композиции находились под запретом.

Композиции отечественных исполнителей порой получают новую жизнь за границей в виде каверов. Например, корейская группа Infinity Of Sound не раз записывала каверы на отечественных исполнителей: в репертуаре коллектива знаменитая песня Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", а также "Дельфины" группы "Мумий Тролль" (кстати, единственная строчка, которую певицы исполнили на русском: "Тонешь, тонешь, не потонешь, ты сломаешься однажды…").

Американская группа Brazzaville записала мелодичный кавер на композицию "Зеленоглазое такси", которые многие знают в исполнении Михаила Боярского. Презентация трека Green-eyed Taxi прошла в Зеленоградском детском доме. В репертуаре Brazzaville еще один кавер на отечественного исполнителя - песня "Star Called Sun" по стопам бессмертной композиции Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце". Текст кавера, скорее, представляет вольную интерпретацию оригинала, но композиция от этого ничуть не проигрывает.

А вот кавер на "Песенку" группы "Руки вверх!" оказался намного популярнее оригинала. Англоязычная композиция немецкого коллектива ATC под названием Around the World (La La La La La) взорвала мировые чарты: в Австралии, Бельгии, Канаде, Нидерландах, Финляндии, Франции, Италии и Швеции она вошла в топ-20; достигла 15-й строчки в британском чарте синглов и заняла 28-ю позицию в американском Billboard Hot 100.