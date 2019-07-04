Матвиенко предложила запретить использование мобильников в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у детей в школах не должно быть возможности пользоваться мобильным телефоном, так как это отвлекает и от учебы, и от общения друг с другом.

Такое мнение глава Совфеда высказала сегодня в Кремле на заседании возглавляемого ею Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Заседание было посвящено вопросам воспитания подрастающего поколения.

"Если ребенок на уроке с телефоном, он разве будет учиться? Он будет под партой читать и смотреть", - считает сенатор.

Матвиенко попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову в течение месяца разработать предложения об ограничении использования мобильников в школах. "Давайте сделаем это "без фанатизма", соблюдая нормы этики и закона", - сказала она.

"Давайте к началу учебного года примем необходимые решения", - предложила спикер.

По ее мнению, "вообще надо запретить в школу (носить мобильники), наверное", поскольку там нет условий для хранения телефонов и в случае пропажи дорогого гаджета могут возникнуть проблемы у администрации. "Просьба все аспекты внимательно рассмотреть", - добавила она.

Соответствующий пункт будет внесен в решение Совета.