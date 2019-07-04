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04.07.2019 18:56
Рубрика: Власть

Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года

Текст: Галина Мисливская

Решение о продлении срока действия закона о материнском капитале может быть принято до конца этого года, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной думы, - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о перспективах продления закона о маткапитале до 2025 года. - Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято".

Глава Совфеда констатировала, что демографическая ситуация в России ухудшается в силу ряда естественных причин, а материнский капитал - одна из мер, которые позитивно влияют на рождаемость.

У семей должна быть более длительная перспектива получения выплаты на второго ребенка и последующих детей. Кроме того, следует расширить возможности использования маткапиатала для получения образования и улучшения жилищных условий.

Напомним, идея продления срока действия закона о материнском (семейном) капитале была высказана Валентиной Матвиенко во время встречи Совета законодателей c президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года. Ранее период действия этой стимулирующей меры уже продлевался - до конца 2021 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Материнский капитал
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