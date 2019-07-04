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04.07.2019 11:11
Рубрика: Общество

Генетики объяснили, кого хоронили в мегалитических гробницах

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Международная исследовательская группа, проанализировав геномы останков 24 человек, похороненных в мегалитических гробницах в Ирландии, Шотландии и Швеции, обнаружила родственные связи между людьми. Генетики предположили, что мегалиты были могилами для родственных групп в каменном веке Северо-Западной Европы.

Так называемая мегалитическая культура родилась около 6500 лет назад на западе Франции. Позже методы и способы их строительства распространились на районы Средиземного моря и Пиренейский полуостров. Одиночные камни-фигуры можно найти на Британских островах и в южной Скандинавии. У них есть отличительная особенность: большие каменные блоки расположены по кругу или изначально покрыты землей как мегалитическая гробница. Эти сооружения были загадкой для науки, и мало что было известно о людях, возводивших их.

Фото: Universität Tübingen
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Чтобы узнать о них больше, Федерико Санчес-Кинто, Хелена Мальмстрем и Магдалена Фрейзер из Уппсальского университета (Швеция) собрали человеческие останки из пяти различных мегалитических гробниц. Останки, датированные между 3800 и 2600 годами до н.э., были проверены с помощью радиоуглеродного метода. "Наше геномное исследование дает представление о людях, похороненных в мегалитических гробницах, объясняет этот феномен погребения, социальную динамику людей и демографическое сходство", - говорится в отчете, опубликованном в PNAS.

Анализ ДНК зубов и костей показал, что в большинстве своем в мегалитах покоятся мужские останки. Это говорит о том, предполагают ученые, что каменные сооружения были могилами для родственных групп и что социальный статус передавался в основном по мужской линии.

Родственные связи можно проследить на протяжении более 10 поколений, и "люди, похороненные в мегалитах, демонстрируют генетическое родство с местными фермерскими группами в их различных временных отрезках".

Фото: Adam Stanford, Aerial-Cam
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Кроме того, генетический анализ показал близкие родственные связи людей, захороненных в разных мегалитах. К примеру, такая связь была найдена между людьми из мегалитических гробниц, расположенных в двух километрах друг от друга на севере Ирландии.

Таким образом, многое говорит о том, что люди, которые возводили и использовали мегалитические погребальные сооружения, были тесно связаны с неолитическими земледельцами в Северной и Западной Европе и менее - с земледельческими группами в Центральной Европе. Соотношение полов в мегалитах и фиксирование отцовской преемственности является свидетельством того, что определенные семейные группы использовали эти каменные конструкции для погребения родственных особей.

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