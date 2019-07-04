Минсельхоз не планирует ограничивать сбор дикоросов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку, а также оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован на портале правовых актов.

При этом введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами не планируется.

"Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", - пояснили "РГ" в ведомстве.

Ключевой задачей, поставленной перед отечественным сельским хозяйством на ближайшие годы, является наращивание экспорта продукции АПК. Россия обладает значительными запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 миллиона тонн в год. При этом на настоящий момент они используются всего на 6 процентов.