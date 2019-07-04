Мусаеву не разрешили тренировать "Краснодар" в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить "Краснодаром" в качестве главного тренера в еврокубках по ходу сезона 2019/2020. Причина в отсутствии лицензии категории Pro.

Как сообщил УЕФА российским СМИ, чтобы начать прохождение тренерского курса для получения лицензии Pro, нужно не менее года проработать главным тренером с лицензией "А". Мусаев этому критерию не соответствует. Лицензию "А" он получил только в июне этого года.

Таким образом, наставник "Краснодара" не сможет находиться на тренерской скамейке во время еврокубковых матчей. Впрочем, это ограничение не распространяется на Премьер-лигу, где достаточно лицензии "А". А в еврокубках главным тренером пока будет числиться Олег Фоменко.

Напомним, "Краснодар" занял третье место в чемпионате России по итогам сезона 2018/2019 и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.