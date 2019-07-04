На Хайнань поедем без визы

Россияне смогут лично подавать документы на "безвиз" без посредников-турагентов. Кроме того, въезжать на Хайнань без визы можно будет не только туристам, но и людям, едущим на лечение, спортивные или выставочные мероприятия, а также для ведения предпринимательской деятельности.

Кроме того, будет продлен срок безвизового пребывания, который на сегодня не превышает 30 дней. Претерпит изменения и режим выдачи вида на постоянное жительство. Работающие на острове иностранные специалисты со степенью бакалавра и выше смогут оформлять вид на жительство на два года, высококлассные технические специалисты - на пять лет. Зарубежные инвесторы, исправно платившие налоги в течение трех лет, смогут получить "грин-карту".

Внесены также изменения в систему получения временных водительских прав для приезжающих на Хайнань иностранцев. Срок действия временных прав продлят с трех месяцев до одного года. Иностранцам больше не нужно будет проходить медосмотр для получения временных прав. Кроме того, пункты выдачи временных водительских удостоверений откроют во всех портах и на воздушных воротах острова - получить их можно будет сразу по прибытию на Хайнань.