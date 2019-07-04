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04.07.2019 23:05
Рубрика: Спорт

На Уимблдоне игрока лишили призовых за недостойную игру

Текст: Максим Домчев

Австралиец Бернард Томич надолго войдет в историю Уимблдона. По итогам матче первого раунда он лишен призовых за игру, за игру, недостойную профессионального теннисиста.

В матче первого круга Томичу достался в соперники француз Жо-Вильфрид Цонга. Австралиец капитулировал в трех партиях - 2:6, 1:6, 4:6. Матч продолжался всего лишь 58 минут.

Фото: Reuters.
В мужской сетке Уимблдона осталось двое россиян

После поражения Томичу полагались призовые в размере 45 тысяч фунтов стерлингов. Но радость Бернарда длилась недолго. Организаторы турнира узнав, что так быстро не заканчивались матчи в мужской сетке за последние 15 лет, приняли решение лишить австралийца призовых.

Если по мнению судей, игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам турниров Большого шлема, то игрока могут признать нарушителем и оштрафовать. Судья матча Цонга - Томич сообщил организаторам, что игра на корте Томича явно не соответствовала профессиональному статусу. В итоге было принято решение лишить игрока призовых, передает CNN.

Решение организаторов австралиец имеет право оспорить.

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