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04.07.2019 20:33
Рубрика: В мире

Суд покопается в прошлом

На Украине выясняют, соответствует ли люстрация Конституции
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
В четверг представители националистических организаций и активисты новой партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" - общим численностью до 800 человек - пытались устроить новый "майдан", на этот раз под стенами Конституционного суда Украины (КСУ). Таким способом они рассчитывали помешать проверке судом на соответствие Конституции закона "Об очищении власти", более известного как закон о люстрации.

Этот скандальный документ был оспорен в КСУ еще в 2015 году: два отдельных представления подали Верховный суд Украины и 47 депутатов Верховной рады от тогда еще единой фракции "Оппозиционный блок". Заявители оспаривали не весь закон, а его отдельные положения - в том числе десятилетний запрет на занятие государственных должностей для чиновников времен президентства Виктора Януковича. Всего оспаривается больше 20 пунктов и статей закона, принятого в октябре 2014 года. По оценкам юристов, признание указанных положений не соответствующими Конституции выхолостит весь закон, и он перестанет исполнять заложенную в него авторами идею - мести предшественниками и их дискриминации.

Почти четыре года у Конституционного суда Украины не доходили руки до выяснения законности люстрации

Почти четыре года у Конституционного суда Украины не доходили руки до обоих представлений - их рассмотрение регулярно переносилось, но после поражения Петра Порошенко на президентских выборах они были объединены в единое производство. И в мае судебная инстанция внесла этот вопрос в свою повестку.

Фото: facebook.com/ TheOliverStone
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По словам критиков президента Зеленского, он лично заинтересован в решении КСУ, поскольку с помощью закона о люстрации политические противники пытались парализовать формирование нового состава президентской администрации и правительства. Так, сразу после инаугурации минюст затребовал у Зеленского биографии и трудовые книжки всех новых сотрудников администрации, и персонально ее главы Андрея Богдана, когда-то работавшего в кабинете Николая Азарова. Зеленскому даже пришлось пообещать уволить Богдана, если КСУ признает люстрацию конституционной. Впрочем, вскоре был найден способ, как обезопасить "команду Зе" от люстраций - администрацию попросту переименовали в офис, и его сотрудники автоматически перестали быть государственными служащими.

Вчерашний "майдан" - уже вторая за неделю попытка Порошенко вывести своих сторонников на киевские улицы в рамках идущей избирательной кампании. Предыдущая попытка - непосредственно на Площади Независимости - была предпринята во вторник, после регистрации в качестве кандидатов в депутаты бывшего главы администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Неизвестно, повлияло ли на Центризбирком это сборище, но оба неугодных Порошенко кандидата на следующий день были исключены из избирательной гонки.

Кроме вопросов люстрации КСУ вчера рассматривал в закрытом режиме на соответствие конституции скандальный закон о декоммунизации: его уже целиком, а не по частям, оспорили 46 депутатов Рады. Этот вопрос, вероятнее всего, также в ближайшее время станет поводом для очередного националистического митинга. Впрочем, вчера ни по одному вопросу не было вынесено решения - в суде не было кворума.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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