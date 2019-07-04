На Украине выясняют, соответствует ли люстрация Конституции

Этот скандальный документ был оспорен в КСУ еще в 2015 году: два отдельных представления подали Верховный суд Украины и 47 депутатов Верховной рады от тогда еще единой фракции "Оппозиционный блок". Заявители оспаривали не весь закон, а его отдельные положения - в том числе десятилетний запрет на занятие государственных должностей для чиновников времен президентства Виктора Януковича. Всего оспаривается больше 20 пунктов и статей закона, принятого в октябре 2014 года. По оценкам юристов, признание указанных положений не соответствующими Конституции выхолостит весь закон, и он перестанет исполнять заложенную в него авторами идею - мести предшественниками и их дискриминации.
Почти четыре года у Конституционного суда Украины не доходили руки до обоих представлений - их рассмотрение регулярно переносилось, но после поражения Петра Порошенко на президентских выборах они были объединены в единое производство. И в мае судебная инстанция внесла этот вопрос в свою повестку.
По словам критиков президента Зеленского, он лично заинтересован в решении КСУ, поскольку с помощью закона о люстрации политические противники пытались парализовать формирование нового состава президентской администрации и правительства. Так, сразу после инаугурации минюст затребовал у Зеленского биографии и трудовые книжки всех новых сотрудников администрации, и персонально ее главы Андрея Богдана, когда-то работавшего в кабинете Николая Азарова. Зеленскому даже пришлось пообещать уволить Богдана, если КСУ признает люстрацию конституционной. Впрочем, вскоре был найден способ, как обезопасить "команду Зе" от люстраций - администрацию попросту переименовали в офис, и его сотрудники автоматически перестали быть государственными служащими.
Вчерашний "майдан" - уже вторая за неделю попытка Порошенко вывести своих сторонников на киевские улицы в рамках идущей избирательной кампании. Предыдущая попытка - непосредственно на Площади Независимости - была предпринята во вторник, после регистрации в качестве кандидатов в депутаты бывшего главы администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Неизвестно, повлияло ли на Центризбирком это сборище, но оба неугодных Порошенко кандидата на следующий день были исключены из избирательной гонки.
Кроме вопросов люстрации КСУ вчера рассматривал в закрытом режиме на соответствие конституции скандальный закон о декоммунизации: его уже целиком, а не по частям, оспорили 46 депутатов Рады. Этот вопрос, вероятнее всего, также в ближайшее время станет поводом для очередного националистического митинга. Впрочем, вчера ни по одному вопросу не было вынесено решения - в суде не было кворума.