На Западе стало модным обвинять СССР в развязывании войны

Запад всегда старался изолировать Россию, ослабить ее влияние на мировой арене. По мнению председателя попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставителя президента и бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, приближение 80-летия со дня начала Второй мировой войны предоставит многим политикам и СМИ возможность разразиться обвинениями в адрес СССР. "Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз", - отметил Иванов. Подобные заявления он назвал "чушью". Однако, по его мнению, эти взгляды намеренно "вдалбливаются в сознание" людей, в то время как свидетелей тех событий становится все меньше.

По словам Иванова, надо помнить обо всех событиях, которые предшествовали началу Второй мировой войны. Первый пакт о ненападении Гитлер заключил в 1934 году с Польшей, армию которой считал одной из сильнейших в Европе. Когда Германия приняла закон о строительстве вермахта, Франция и Великобритания ограничились нотами протеста в ответ на это прямое нарушение Версальского договора. Мюнхенский сговор окончательно развязал руки Гитлеру, напомнил Иванов. Получив промышленность Чехословакии, Германия значительно усилила свой военный потенциал. Такое отношение Лондона и Парижа к небольшим европейским государствам вкупе с отказом заключить союз с Москвой и привело к подписанию пакта о ненападении между СССР и Германией. "Договор этот был заключен исходя из наших национальных интересов", - подчеркнул он, добавив, что это позволило избежать войны на два фронта, ведь именно после подписания этого документа Япония отказалась воевать с СССР.

По мере приближения к 1 сентября будет очень много фейков относительно развязывания войны

Все секретные приложения к советско-германскому договору 1939 года давно обнародованы, они были опубликованы еще в 1993 году, и любой может с ними ознакомиться. На сегодняшний день рассекречены и все документы минобороны, касающиеся Второй мировой войны, заявил Иванов, отвечая на вопрос "РГ". По его словам, "в закрытом доступе остаются только архивы спецслужб", но это обычная практика абсолютно для всех стран. Он также обратил внимание, что анализ документов подтверждает, что у советской стороны не было планов раздела Польши, однако в них был предусмотрен пункт о разграничении сфер интересов "в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства".

Когда советские войска вошли в Польшу, ни ее правительства, ни ее армии уже не существовало. И когда СССР освобождал страну после немецкой оккупации, поляки сами ставили памятники солдатам Красной Армии (а их погибло порядка 600 тысяч). Теперь же в Польше разрушают все те монументы. "На мой взгляд, цивилизованность любого государства определяется в том числе отношением к кладбищам . И то, что происходит сейчас в Польше - это признак нецивилизованности", - отметил Иванов. По его словам, "если потомки погибших обратятся, например, в Европейский суд по правам человека, Военно-историческое общество готово подключиться, поддержать эти иски, нанять юристов".