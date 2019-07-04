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04.07.2019 18:24
Рубрика: Экономика

Заплатил, а спать не дают

Налоговики предупредили граждан о новом мошенничестве
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
У мошенников, которые звонят людям под видом сотрудников банков, появились конкуренты. Они представляются налоговиками, сообщают гражданам о неиспользованных суммах налоговых вычетов и предлагают получить деньги, уплатив небольшую пошлину.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Письма, которые рассылаются по электронной почте от имени налоговой службы, очень убедительны, в них используется официальная символика ведомства. В них сообщается, что у человека накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов. Чтобы их получить, мошенники предлагают пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте департамента социального обеспечения, разумеется, поддельном. После этого система сообщает гражданину, что общая сумма социальных выплат, которые ему "задолжало" государство, составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть "социальный счет" для перечисления денег. Нужно лишь оплатить ведомственную пошлину в 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте размещены комментарии "благодарных" пользователей, уже получивших выплаты.

Не открывайте ссылки в письмах с незнакомых адресов, даже если они похожи на официальные

Налоговые вычеты - это часть уплаченного налога на доходы физических лиц. При определенных условиях ее действительно можно вернуть, если человек тратил деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости или покупку ценных бумаг. Но ФНС никогда не рассылает сообщения о неиспользованных вычетах.

Фото: iStock
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В Федеральной налоговой службе напоминают, что для получения вычета нужно представить в налоговые органы декларацию 3-НДФЛ: лично, направив по почте заказным письмом или через личный кабинет на сайте nalog.ru. Независимо от способа оформление вычета бесплатно.

Как пояснил "Российской газете" представитель ведомства, все взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через личный кабинет на сайте ФНС.

Впрочем, и здесь нужно быть внимательными. В последнее время в Сети также появились новые клоны официального сайта налоговой службы, на которых предлагается получить налоговую компенсацию.

Ранее налоговики уже предупреждали о такой схеме. Тогда подставной сайт был заблокирован. Однако мошенники создали новые, рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе.

Страница, ссылка на которую пользователи получают через социальные сети или смс-сообщения, представляет собой копию одного из разделов сайта налоговой службы. Там предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно. В нем сообщается, что гражданин может получить налоговую компенсацию в 0,91 процента от подоходного налога. Уточняется, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером. На деле документ с такими реквизитами не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку "Получить компенсацию", пользователь попадает на другую страницу, где требуется ввести данные банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также трехзначный код на обратной стороне карты.

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
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В Сети также есть ресурсы, где гражданам предлагают помощь с оплатой налоговых задолженностей. В некоторых случаях пользователь должен ввести ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) для проверки задолженности. После ее обнаружения происходит автоматический перевод на страницу оплаты. Подвох в том, что суммы долгов по налогам не соответствуют действительности, и комиссия за платеж превышает 70 процентов.

Федеральная налоговая служба напоминает, что узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги опять же можно с помощью сервиса "Личный кабинет". Оплата налогов и задолженностей доступна зарегистрированным пользователям портала госуслуг, а также онлайн-кабинетов банков-партнеров Федеральной налоговой службы. - Читайте также: Уличные мошенники стали выдавать себя за юристов, врачей и кладоискателей.

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