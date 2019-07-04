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04.07.2019 07:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета проанализировали 14 работ, посвященных роли молока и продуктов на его основе в профилактике хронических заболеваний. Об этом пишет Medicalxpress.

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Фото: iStock
Исследование показало, что происходит с мозгом из-за похмелья

Кроме того, люди, время от времени пьющие молоко и употребляющие в небольших количествах молочные продукты, имеют более низкий риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Ученые также выяснили, что молоко снижает у пожилых людей риск развития саркопении (возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры).

При этом исследователи обнаружили, что любовь к молоку не уменьшает риска остеопоротического перелома или перелома бедра, однако снижает риск перелома позвонков.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета Онкология: как победить рак
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