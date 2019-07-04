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04.07.2019 18:07
Рубрика: В мире

Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию

Текст: Александр Саможнев

За первый квартал 2019 года объем чистых прямых инвестиций из Германии в Россию составил 1,76 миллиарда евро. Это на 0,4 миллиарда евро больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Российско-германская внешнеторговая палата.

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При этом в 2018 году немецкие компании инвестировали в Россию 3,2 миллиарда евро, что является рекордом за последние десять лет. Несмотря на санкции, объем российско-германской торговли в прошлом году увеличился на 8,4 процента и составил 61,9 миллиарда евро.

"Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок и инвестировать даже против тренда", - комментирует ситуацию председатель правления ВТП Маттиас Шепп. По его словам, это подтверждается данными опроса по деловому климату среди членов ВТП, согласно которому 39 процентов немецких компаний в ближайшее время планируют инвестировать в Россию.

В соответствии с опросом, 87 процентов компаний хотят, чтобы Германия на уровне федерального канцлера участвовала в крупных российских бизнес-мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Между тем впервые с 2014 года в ПМЭФ принял участие высокопоставленный представитель немецкого правительства. Министр экономики Петер Альтмайер подписал со своим российским коллегой Максимом Орешкиным декларацию о намерениях по созданию партнерства для эффективности.

В мире Европа Германия
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