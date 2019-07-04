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04.07.2019 11:20
Рубрика: Экономика

Новые владельцы кредитных карт стали чаще допускать просрочки

Текст: Юлия Кривошако

В России возобновился рост объемов ранней просроченной задолженности по недавно выданным кредитным картам. Причиной может быть, как снижение требований банков к заемщикам, так и общий рост закредитованности населения, говорится в новом исследовании БКИ "Эквифакс".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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С января по май 2019 года банки выдали почти 4,5 миллиона кредитных карт на общую сумму почти 250 миллиардов рублей. За первое полугодие 2018 года количество было примерно таким же, но сумма меньше - 213 миллиардов рублей.

Для выдачи большего числа кредитных карт банки, как правило, снижают требования к клиентам, что приводит к росту просроченной задолженности в первые же месяцы после выдачи кредитной карт. Начиная с IV квартала 2018 года, показатели такой просрочки практически удвоилось и составили 1,5-1,6 процента.

Столь высокими они были в предкризисные месяцы 2014 года, отмечают авторы исследования.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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На минимуме (0,8-0,9 процента) этот показатель за последние пять лет был дважды: в середине 2016 года, когда банки ужесточили требования к клиентам, и в третьем квартале 2018 года.

По мнению Олега Лагуткина, генерального директора "Эквифакс", возобновление роста показателя может быть связано с либерализацией банками кредитных процедур по картам в погоне за объемами и с ростом общей закредитованности населения. В тоже время просрочка по сходным программам кредитования, потребительским кредитам растет очень медленно, указывает Лагуткин. По обеспеченным видам кредитов - ипотеке и автокредитованию - остается на стабильном минимальном уровне.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
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