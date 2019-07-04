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04.07.2019 18:11
Рубрика: Власть

Рецепт для ипотеки

Новые законы помогут многодетным и оказавшимся в трудной ситуации заемщикам
Текст: Юлия Кривошапко
Сегодня "Российская газета" публикует два федеральных закона, которые должны поддержать ипотечных заемщиков - многодетных семей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Если сложить 450 тысяч рублей с материнским капиталом и налоговым вычетом, получится весомая поддержка для многодетной семьи. Фото: Photoxpress. Если сложить 450 тысяч рублей с материнским капиталом и налоговым вычетом, получится весомая поддержка для многодетной семьи. Фото: Photoxpress.
Если сложить 450 тысяч рублей с материнским капиталом и налоговым вычетом, получится весомая поддержка для многодетной семьи. Фото: Photoxpress.

Многодетные семьи, взявшие ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия, теперь смогут получить 450 тысяч рублей на выплату кредита.

Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети. Помощь предоставляется только гражданам России.

При рождении третьего и последующих детей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года семьи получат по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Речь идет о кредитах, взятых на покупку дома, квартиры (в том числе, по договору долевого участия) или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Если сложить 450 тысяч с материнским капиталом и учесть возможность получения налогового вычета по ипотеке, поддержка для многодетной семьи получается весомая.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Компенсацию можно получить один раз, в отношении только одного ипотечного кредита, взятого до 1 июля 2023 года. Средства направляются на погашение задолженности по основному долгу. Если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, остаток можно потратить на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом.

Выплаты будут осуществляться через ДОМ.РФ - единый институт развития в жилищной сфере. Порядок обращения за компенсацией и перечень документов в ближайшее время определит правительство.

Второй документ касается заемщиков, которые воспользовались ипотечными каникулами. Они будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). По действовавшей ранее редакции Налогового кодекса приостановка платежей по кредиту влекла за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами.

Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке, подлежали налогообложению по ставке в 35 процентов.

Фото: istockphoto.com
Путин освободил взявших каникулы ипотечных заемщиков от НДФЛ

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появится у заемщиков с 31 июля. Воспользоваться ею смогут те, кто платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами.

Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. Возможность взять паузу в платежах распространяется как на новые, так и на ранее взятые займы.

В перечень трудных жизненных ситуаций, которые дают право на кредитные каникулы, входят потеря работы, получение инвалидности, утрата трудоспособности на срок от двух месяцев, снижение дохода на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

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