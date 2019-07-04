Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов

Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины. Так же у танков отсутствовали 25-мм автоматические пушки.

Танки размещены на специальных платформах на колесах, прицепленных к грузовикам, передает РИА Новости. Оптика на башне прикрыта картоном, примотанным скотчем.

Напомним, на праздник президент Трамп обещал показать парад с новейшими танками. "Мы покажем лучшие истребители в мире, а также суперсовременную бронетехнику и другие невероятные образцы военной промышленности", - заявил американский лидер. Участие военной техники в праздновании Дня независимости обойдется бюджету в один миллион долларов.