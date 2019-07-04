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04.07.2019 17:23
Рубрика: Происшествия

Вулкан убил туриста

"Маяк Средиземноморья" вновь проявил характер
Каска не спасла туриста, который оказался на склоне итальянского вулкана Стромболи в тот момент, когда началось извержение. Еще один путешественник из Бразилии получил ранения. Двух любителей экстрима, оказавшихся недалеко от кратера (всего у вулкана их три, и все они активные), пришлось спасать с помощью вертолета. Сообщивший о трагическом инциденте командующий пожарной службы сицилийского города Мессина не объяснил, почему власти, получив информацию о предстоящем извержении, не закрыли доступ на остров для приезжих.
Вечно дымящийся Стромболи описан Жюль Верном в романе "Путешествие к центру Земли". Фото: AP. Вечно дымящийся Стромболи описан Жюль Верном в романе "Путешествие к центру Земли". Фото: AP.
Вечно дымящийся Стромболи описан Жюль Верном в романе "Путешествие к центру Земли". Фото: AP.

Возможно, причиной всему были деньги - за билет, дающий право на посещение вулкана, туристы платят 29 евро. Еще 15 евро они отдают за необходимое для подъема снаряжение - каски, профессиональную обувь. Как пишут в отзывах путешественники, склоны Стромболи покрыты острыми камнями - они разлетаются при каждом взрыве вулкана. Восхождение на гору с гидом длится около 20 минут (высота вулкана - 926 метров над уровнем моря), еще минут 20 туристам дают на то, чтобы сделать фотографии. Впрочем, увидеть лаву удавалось далеко не всем - большинству приходилось довольствоваться только видом темного дыма.

Фото: iStock
Сибирские ученые заявили об опасности итальянского вулкана Стромболи

Однако на этот раз Стромболи, который местные жители называют "Маяком Средиземноморья", оказался куда активнее, чем в прошлые годы. Потоки лавы и вылетающие из жерла раскаленные камни загнали часть испуганных масштабами извержения туристов в море, откуда их благополучно эвакуировали. Также были переправлены в безопасное место 70 жителей населенного пункта Джинестра (всего на острове расположены три деревни, где живут по разным оценкам от 400 до 850 человек).

Извержения Стромболи, сопровождающиеся потоками лавы, по геологическим меркам - явление относительно частое. Предыдущее наблюдали в 2002 году. Тогда власти на несколько месяцев закрыли остров для нерезидентов, а его жители были эвакуированы. Однако по-настоящему катастрофическим в Италии называют извержение Стромболи 1930 года. Тогда погибли несколько человек, часть домов на острове разрушили вулканические "бомбы".

Добавлю, что вечно дымящийся, непредсказуемый Стромболи (ученые считают, что он непрерывно извергается уже на протяжении 20 тысяч лет) попал в классическую литературу. В романе Жюль Верна "Путешествие к центру Земли" его главные герои возвращались из подземного путешествия через жерло этого итальянского вулкана. А сам остров Стромболи по легенде и есть описанный в "Одиссее" Гомера остров Эолия, где был расположен дом повелителя ветров Эола.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия В мире Европа Италия
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