ОДКБ прирастет за счет партнеров и наблюдателей

В ближайшее время у Организации Договора о коллективной (ОДКБ) появятся институты партнерства и наблюдателей, сообщил в российской столице 4 июля исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Правда, при этом генерал дал понять, что никаких планов по расширению организации в настоящее время нет.

"Наши нормативно-правовые документы предполагают вступление в ОДКБ третьих стран, это предусмотрено уставом, Договором о коллективной безопасности, - пояснил Семериков. - Каких-то планов по вступлению мы не выстраиваем, это добрая воля каждого государства, если оно желает вступить" в ОДКБ и поддерживает цели и задачи, которые стоят перед организацией.

Семериков выразил надежду на расширение рядов международной структуры с принятием документов, которые, по его мнению, "позволят иметь организации партнеров и наблюдателей при ОДКБ". Он напомнил, что решение о создании институтов партнерства и наблюдателей в ОДКБ было принято главами государств организации на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре прошлого года.

Генерал уточнил, что есть определенный перечень требований к партнерам и наблюдателям. В частности, все кандидаты должны быть членами ООН и не должны иметь конфликтов на своей территории, передает БЕЛТА.

Сейчас в странах-участницах организации, сообщил он, происходят процедуры по ратификации документа. Семериков также уточнил, что партнер ОДКБ - это государство или международная организация, разделяющие цели и принципы ОДКБ, желающие установить и развивать с организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес с принятием обязательств по участию в практических мероприятиях структуры.

В свою очередь наблюдатель при ОДКБ - это государство или международная организация, заинтересованные в изучении открытой нормативно-правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в ее практических мероприятиях.

