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"Однажды... в Голливуде" может стать последним фильмом Тарантино

Новости
    04.07.2019, 15:47
Текст:   Козьма Лоханкин

Квентин Тарантино вновь разволновал своих поклонников, поделившись мыслями о своей дальнейшей карьере кинорежиссёра.

По его словам, картина "Однажды... в Голливуде", показанная на недавно прошедшем Каннском фестивале, может стать не предпоследней, как говорилось ранее, а последней в его карьере.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее Тарантино заявлял о планах остановиться на десяти полнометражных фильмах. "Однажды... в Голливуде" - девятая. При этом много говорилось о том, что десятым фильмом мастера должна стать лента по вселенной "Стартрека".

Но Квентин, судя по всему, в этом не уверен. "Думаю, я уже добрался до конца пути в отношении фильмов для больших экранов", - цитирует GQ слова режиссёра, который добавил, что намерен продолжать творить в других сферах - писать книги и работать для театра.

По словам Тарантино, если "Однажды... в Голливуде" действительно станет успешным фильмом, он может остановиться на нём и оставить затею с десятой картиной. Но полной уверенности в этом нет. "Посмотрим", - загадочно подытоживает он.

Играющий в "Однажды... в Голливуде" Брэд Питт, в свою очередь, считает, что намерения Квентина завязать с режиссурой вполне искренни, и всё это не имеет никакого отношения к блефу.

Российская прмьера девятого фильма Тарантино состоится 8 августа.

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