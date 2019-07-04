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Одно приложение для Windows заменит вам Android-смартфон

04.07.2019,  
15:00
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Microsoft обновила бесплатное приложение "Ваш телефон" для операционной системы Windows 10. Теперь с его помощью можно будет получать уведомления с Android-смартфона прямо на экран ПК.

Другими словами, благодаря этой утилите отпадает необходимость дополнительно устанавливать десктопные версии мессенджеров, таких как WhatsApp и Viber, клиентов социальных сетей Facebook, VK и т.д. Телефон нужно "подружить" с компьютером один раз, а потом уже не важно, где он будет находиться - все нужные контакты и сообщения будут под рукой.

Пока новые функции доступны не во всех регионах, но IT-корпорация обещает, что до конца недели новую версию программы получат все пользователи.

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Поддержка всех заявленных нововведений возможна на компьютерах с Windows 10 с апдейтом от апреля 2018 года либо более позднего.

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