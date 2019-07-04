Одно приложение для Windows заменит вам Android-смартфон

Компания Microsoft обновила бесплатное приложение "Ваш телефон" для операционной системы Windows 10. Теперь с его помощью можно будет получать уведомления с Android-смартфона прямо на экран ПК.

Notifications have arrived! With the Your Phone app, you can now receive and manage your Android phone’s notifications on your PC. Get Your Phone app from the Microsoft Store here: https://t.co/E56Z8eVdIR pic.twitter.com/ovlKi1QOJy — Windows Insider (@windowsinsider) 2 июля 2019 г.

Другими словами, благодаря этой утилите отпадает необходимость дополнительно устанавливать десктопные версии мессенджеров, таких как WhatsApp и Viber, клиентов социальных сетей Facebook, VK и т.д. Телефон нужно "подружить" с компьютером один раз, а потом уже не важно, где он будет находиться - все нужные контакты и сообщения будут под рукой.

Пока новые функции доступны не во всех регионах, но IT-корпорация обещает, что до конца недели новую версию программы получат все пользователи.

Поддержка всех заявленных нововведений возможна на компьютерах с Windows 10 с апдейтом от апреля 2018 года либо более позднего.