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04.07.2019 15:43
Рубрика: Экономика

Определены даты проведения Российского инвестиционного форума - 2020

3 июля в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

В ходе заседания подвели итоги Форума 2019 года, а также обсудили организационные вопросы проведения Российского инвестиционного форума в 2020 году, в том числе касающиеся подготовки площадки Форума и инфраструктуры Краснодарского края и города Сочи.

"Оргкомитет Российского инвестиционного форума утвердил датами проведения мероприятия 12-14 февраля 2020 года. Форум состоится в Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи. Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках Форума", - отметил Дмитрий Козак.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков отметил, что Российский инвестиционный форум является эффективной площадкой для привлечения инвестиций в российские регионы: "Это значимое деловое мероприятие, площадка для диалога представителей бизнеса и власти российских регионов с участием международных экспертов мирового значения. В прошлом году Форум посетило более 8000 делегатов, включая представителей 65 иностранных государств. Рост количества участников составил 30% по сравнению с 2018 годом. Форум дает возможность регионам продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, найти оптимальные пути сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами".

На портале Информационно-аналитической системы Росконгресс опубликованы 15 экспертных заключений по итогам ключевых дискуссий деловой программы Российского инвестиционного форума - 2019. В подготовке аналитических материалов приняли участие члены экспертного совета Северо-Кавказского центра стратегических исследований Кубанского государственного университета (КубГУ), а также сотрудники Института проблем региональной экономики Российской академии наук и Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Официальный сайт Российского инвестиционного форума: rusinvestforum.org.

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