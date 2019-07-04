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04.07.2019 20:12
Рубрика: Спорт

Полакомились Чили

В полуфинале Копа Америка сборная Перу разгромила действующего чемпиона - 3:0
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
В финале проходящего в эти дни в Бразилии Копа Америка сыграют хозяева турнира и команда Перу. И если появление в главном матче пентакампеонов было ожидаемым, то перуанцев среди соискателей титула не видел, кажется, никто.
Вратарь сборной Перу Педро Гальесе отразил семь ударов, включая пенальти, и был признан лучшим игроком. Фото: Reuters. Вратарь сборной Перу Педро Гальесе отразил семь ударов, включая пенальти, и был признан лучшим игроком. Фото: Reuters.
Вратарь сборной Перу Педро Гальесе отразил семь ударов, включая пенальти, и был признан лучшим игроком. Фото: Reuters.

- Мы прошли через очень сложные моменты на этом турнире. Нас жестко критиковали за поражение от Бразилии, но мы выдержали это и заслужили выход в финал. Мы сохранили концентрацию, хорошо подготовились и одержали красивую победу в матче, который был настоящим дерби. Теперь надо продолжать работать и думать уже о Бразилии. Нас ждет очень тяжелый финал, - так прокомментировал итоги полуфинального матча против Чили главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека. Обычные вроде бы слова. А ведь за ними стоит историческое достижение команды, чей успех до утра на улицах отмечала вся страна.

Перуанцы не играли в финалах Копа Америка 44 года. По пути к главному матчу они последовательно выбили двух фаворитов - Уругвай и Чили

44 года перуанцы не играли в финалах Копа Америка. В 1975-м они стали победителями турнира, а до того были лучшими на континенте в 1939-м. Понятно, что былые победы давно уже лежат скорее в области мифологии. Реальность же такова, что долгие десятилетия футбольная сборная Перу была в тени не только Бразилии и Аргентины, но тех же Уругвая, Чили и Колумбии. Страна не так богата талантами и объективных причин для изменения ситуации, в общем-то, нет. Но практика показывает, что грамотный тренер даже из средних по уровню исполнителей в состоянии создать приличную команду.

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Аргентинец Гарека возглавил сборную Перу в феврале 2015-го. И с ходу вывел ее в полуфинал Копа Америка, заняв в итоге третье место. Затем был еще более впечатляющий успех, когда инки, как еще называют перуанских футболистов, впервые с 1982 года пробились в финальную стадию чемпионата мира. По иронии судьбы, выбив в последний момент как раз Чили. Десятки тысяч болельщиков из этой страны прошлым летом приехали в Россию и устроили впечатляющий красно-белый карнавал на всех трех матчах с участием Перу.

Групповым этапом выступление инков на ЧМ-2018 дело в итоге ограничилось - команда Гареки смогла обыграть только Австралию, чего для выхода в плей-офф не хватило. Но болельщики продолжили верить в тренера. И когда пошли разговоры о том, что рулевой перуанцев может вернуться на родину и возглавить сборную Аргентины, фанаты выкупили сотню объявлений в газете. И опубликовали в них одинаковый текст. В нем от имени 32 миллионов перуанцев Гареку просили остаться и вывести команду на чемпионат мира в Катаре.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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До ЧМ-2022 еще далеко, но услышавший призывы болельщиков тренер продолжает творить чудеса. Интересно, что групповой этап Копа Америка не предвещал ему такого успеха. В первых двух матчах инки набрали четыре очка с откровенно слабыми Венесуэлой и Боливией. А затем получили полную авоську мячей от Бразилии - 0:5. Именно разгром от селесао Гарека вспоминал теперь, когда стало ясно, что с ними придется встретиться снова, уже в финале.

Ну а по пути к главному матчу перуанцы убрали двух фаворитов. Сначала, вымучив нулевую ничью с Уругваем, они одолели двукратных чемпионов мира в серии пенальти. Ту победу, кстати, Рикардо Гарека посвятил Джефферсону Фарфану. Нападающий московского "Локомотива" и один из лидеров сборной Перу получил тяжелую травму по ходу Копа Америка и пропустит несколько месяцев. Уже без него инки разобрались в полуфинале с Чили - 3:0.

Такой результат, разумеется, был воспринят как сенсация. Чилийцы по именам, да и по игре, изначально выглядели сильнее. Именно они, к слову, побеждали на двух последних Копа Америка. И к тому же горели желанием отомстить перуанцам за непопадание на чемпионат мира-2018. Но уже на 21-й минуте Флорес ударом в дальний угол на противоходе вывел инков вперед. А похоронил сборную Чили собственный вратарь Ариас. На 38-й минуте он зачем-то побежал отбирать мяч у нападающего к угловому флажку, ошибся и позволил таким образом сопернику спокойно забить второй гол, решивший исход встречи. Дальше чилийцам откровенно не везло, а голкипер инков Педро Гальесе поймал кураж, сделав семь сейвов - именно его в итоге признали лучшим игроком встречи. Уже в добавленное время команда Перу стараниями Герреро забила третий мяч, а венцом этого полуфинала стал пенальти, незабитый одним из лучших снайперов в истории сборной Чили Эдуардо Варгасом - 3:0.

Финальный матч Копа Америка пройдет на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро 7 июля. Начало - в 23.00 по московскому времени.

Спорт Футбол
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