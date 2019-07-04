Опрос: 84 процента россиян не собираются брать кредиты

В свою очередь 21 процент респондентов сообщили, что за прошедший год брали потребительский кредит. В 2017 году этот показатель составлял 22 процента, в 2016 году - 25 процентов.
"Среди граждан, которые займы все же брали, наибольшей популярностью пользуется потребительский кредит", - сообщает РИА Новости, ознакомившееся с исследованием холдинга "Ромир". Вторым по популярности является кредит на неотложные нужды. На третьем и четвертом месте - автокредит и ипотечный кредит. Примечательно, что 84 процента опрошенных не собираются в ближайший год брать кредиты, говорится в исследовании.
Напомним, что недавно Росстат пересчитал статистику доходов и расходов населения с 2013 года. Согласно этим данным, россияне берут все больше кредитов.
Кроме того, стало известно, что в апреле средняя сумма выданных потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тысяч рублей.
Рост показателя за месяц составил 13 процентов, отмечалось в исследовании "Эквифакс". Согласно ему, средняя величина потребкредита выросла за месяц на 24 тысячи рублей, с начала года - на 47 тысяч рублей. При этом в 2015 году средний размер потребкредита составлял только 87 тысяч рублей.