Полной неожиданностью для фигуранта громкого дела о неуплате налогов, основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана стал реальный приговор Басманного районного суда Москвы. Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Сам осужденный и его адвокаты предполагали, что Белойван отделается штрафом или, в крайнем случае, условным сроком. Но в прениях прокурор попросила избрать ему в виде наказания два года заключения. И суд согласился с мнением гособвинителя.

Именно фиктивные суммы выручки отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях

Причем такой срок наказания назначен с учетом смягчающих обстоятельств: у осужденного четверо несовершеннолетних детей. Да и вину свою в ходе процесса он признал.

Уголовное дело Белойвана рассматривалось в особом порядке, так как он активно сотрудничал со следствием. И даже сообщалось, что с признанием им вины для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения. Предположительно по этому соглашению обвиняемый в течение трех лет должен был уплатить в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на сумму более одного миллиарда рублей. Но в итоге он получил реальный срок наказания. И взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ранее следственное ведомство, с января 2011 по март 2014 года Белойван "с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и без выдачи кассовых чеков".

Кроме того, следователи установили, что с помощью специального программного обеспечения сотрудники ресторанов удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. А в фискальной памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки. И именно фиктивные суммы выручки отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. В общей сложности, по данным следователей и экспертов, таким образом было сокрыто более 650 миллионов рублей.

Следствие установило, что после блокировки счетов восьми ресторанов с целью возмещения ущерба Белойван продолжил деятельность от лица других юридических лиц. Для возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела было арестовано имущество осужденного, в том числе оформленное на третьих лиц, на сумму около 400 миллионов рублей.

Известно также, что против Белойвана был заявлен гражданский иск на 862 миллиона рублей.