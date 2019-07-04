Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио

Австралиец Алек Сигли, который в конце июня был задержан на территории Северной Кореи и впоследствии освобожден, прибыл в токийский аэропорт Ханэда.

Молодой человек не стал общаться с прессой, передает телерадиокомпания NHK. Он следовал в японскую столице через Пекин. В Китае Сигли сказал журналистам, что чувствует себя нормально.

Австралиец, которому сейчас 29 лет, в Пхеньяне занимался научной деятельностью при университете имени Ким Ир Сена. По некоторым данным, в Японии у него может быть жена.

Алек Сигли пропал 25 июня. Его удалось освободить при посредничестве Швеции, так как у Австралии, несмотря на наличие дипотношений с Пхеньяном, нет своего посольства в КНДР.