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04.07.2019 20:18
Рубрика: В мире

Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио

Текст: Александр Ленин

Австралиец Алек Сигли, который в конце июня был задержан на территории Северной Кореи и впоследствии освобожден, прибыл в токийский аэропорт Ханэда.
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Молодой человек не стал общаться с прессой, передает телерадиокомпания NHK. Он следовал в японскую столице через Пекин. В Китае Сигли сказал журналистам, что чувствует себя нормально.

Австралиец, которому сейчас 29 лет, в Пхеньяне занимался научной деятельностью при университете имени Ким Ир Сена. По некоторым данным, в Японии у него может быть жена.

Алек Сигли пропал 25 июня. Его удалось освободить при посредничестве Швеции, так как у Австралии, несмотря на наличие дипотношений с Пхеньяном, нет своего посольства в КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Япония В мире Океания Австралия
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