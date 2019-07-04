Пациентам возместят стоимость лекарств

С 2023 года пациенты государственных поликлиник смогут покупать назначенные врачом лекарства дешевле. В стране начнет действовать система полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при амбулаторном лечении. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Льготники по-прежнему будут получать лекарства бесплатно, а для остальных категорий граждан будет обеспечена дифференцированная система скидок, уточнила министр. Сейчас, по данным аналитического агентства DSM Group, "средний" россиянин оставляет в аптеке на медикаменты 6,7 тысячи рублей в год, рост расходов с 2012 года - в 1,7 раза. Но это "средняя температура по больнице", ведь в статистику входят все - и больные, и здоровые. Лечиться же в случае сколько-нибудь серьезного, тем более длительного заболевания - очень дорого. Особенно страдают пенсионеры, накопившие немало хронических заболеваний, но не имеющие льгот. Недавно Счетная палата подсчитала: после обязательных платежей и трат на лекарства от пенсии у них остается только 200 руб. в день.

Важно, чтобы в этой работе активное участие приняли регионы

Лекарственное возмещение позволит "кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии ", отметила Скворцова. А с другой стороны - устранит дублирование федеральных и региональных льгот за счет создания единой информационной базы по данным СНИЛС. Значит, суммарные расходы бюджета станут меньше. Систему предстоит запустить уже в 2022 году.

Это подтвердил опыт Кировской области несколько лет назад запустили программу обеспечения лекарствами больных сердечно-сосудистыми недугами. Часть расходов на средства от гипертонии, противосвертывающие препараты, необходимые больным, перенесшим хирургические вмешательства, взял на себя областной бюджет. Как результат - в области сократилось количество инфарктов и инсультов, вызовов "скорой помощи" и экстренных госпитализаций.

"Мы имеем хорошую систему оказания медпомощи на стационарном этапе. Динамично развиваются высокотехнологичные виды помощи, - отметил научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, академик РАН Рамил Хабриев. - Мы охватили наиболее уязвимые группы населения, требующие высокозатратных лекарств. Но мы не решили основную проблему. Льготников у нас 10-12 процентов от всего населения. Государство обеспечивает их медикаментами при амбулаторном лечении. А остальное население приобретает лекарства, зачастую дорогие, за свой счет. Поэтому, пока не будет организована эта программа, мы, конечно, будем иметь существенное ухудшение качества оказания медпомощи. Потому что это разрывает преемственность стационарного и амбулаторного этапов ведения пациента".

Возмещать расходы на лекарства можно разными способами. Например, как в Кирове, стартовать с одного-двух распространенных заболеваний или возмещать все лекарства детям и пенсионерам. А потом считать эффект. "Программа просчитывалась на площадке РАН, я являюсь руководителем рабочей группы, которая готовила предложения, какая модель системы возмещения может быть наиболее эффективной, - отметил Рамил Хабриев. - Мы обосновали необходимость старта этой программы сначала в 10 регионах - в качестве "пилотов". Важно, чтобы в этой работе активное участие приняли регионы. Навязыванием этого пилота регионам мы этот вопрос не решим".