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04.07.2019,  
11:45
Текст:  Антон Валагин

Пентагон объяснил, почему Трампу прислали ржавые танки

В Министерстве обороны США заявили, что не придает большого значения внешнему виду бронетехники, выставленной в Вашингтоне к Дню независимости.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Накануне у мемориала Авраама Линкольна были установлены две БМП Bradley. Машины явно не новые, с облупившейся краской, местами покрытые ржавчиной. Стволы 25-миллиметровых пушек отсутствуют.

- Белый дом попросил именно их, - цитирует РИА Новости представителя Пентагона.

Фото: Military Times / YouTube
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Также у мемориала выставят два танка Abrams, бронеавтомобиль Humwee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу. Бронетехника станет декорацией к речи президента США, посвященной американской военной мощи. Во время выступления Дональда Трампа ожидается пролет над Вашингтоном боевых самолетов и вертолетов, в том числе президентского "борта номер один" и стелс-истребителя F-35.

Идея провести военный парад захватила президента США в 2017 году после поездки в Париж на День взятия Бастилии. Демонстрацию военной техники хотели устроить 4 июля 2018 года, затем в День ветеранов 11 ноября. Но власти Вашингтона запросили за проведение шествия почти 22 миллиона долларов и парад перенесли на нынешний год.

Статический показ боевой техники обойдется федеральному бюджету намного дешевле - менее чем в миллион долларов. Правда, в эту сумму не включены убытки авиакомпаний, которым пришлось перенести более сотни рейсов из-за закрытого неба над Вашингтоном.

Противники Дональда Трампа уже обвинили его в нарушении традиций празднования Дня независимости и саморекламе на фоне приближающихся президентских выборов.

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