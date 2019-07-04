Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений

От России нельзя требовать выполнения так называемых Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом на пресс-конференции в Риме по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них", - сказал Путин.

Он отметил, что Москва не может принять за Киев решение об амнистии, прописанное в Минских соглашениях. Однако такой закон, принятый на Украине, до сих пор не подписан президентом, напомнил российский лидер.

"Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", - констатировал Путин.