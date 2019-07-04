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04.07.2019 21:24
Рубрика: Экономика

Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая

Текст: Кира Латухина (Рим)

Россия выступает за достижение договоренностей на торговых переговорах между США и Китаем. Нужно прекратить политику политически мотивированных санкций, считает президент РФ.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайская экономика растет почти на 10 процентов в год

"Мы очень хотим, чтобы была достигнута договоренность, которая устраивала бы обе стороны. Мы не участники этого процесса, но с уверенностью можем сказать, что если договоренность достигнута не будет, - и это не наше мнение, это мнение международных экспертов, крупнейших международных организаций - то мы все пострадаем, вся мировая экономика пострадает", - заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии.

К 2024 году мировая торговля может снизиться на 17 процентов, а мировой ВВП - на 2 процента. "Это будет плохо для всех. Поэтому, мне кажется, нужно сделать все, чтобы договоренности были достигнуты, и политика политически мотивированных ограничений, санкций, введения в одностороннем порядке тарифов должна быть прекращена", - подчеркнул Путин.

Он также отметил гибкость позиции китайского руководства, - этого достаточно, чтобы выйти на договоренности. "Посмотрим, к чему это приведет в реальной жизни", - заключил он.

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