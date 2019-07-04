Путин прибыл с официальным визитом в Рим

Президент России Владимир Путин начал официальный визит в Италию. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Фьюмичино.

Первым пунктом программы станет встреча с Папой Римским в Ватикане. Затем - беседа с президентом страны Серджо Маттареллой и переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте. После пресс-конференции лидеры примут участие в заседании Форума-диалога гражданских обществ.

Вечером, по дороге в аэропорт, Владимир Путин встретится со своим другом, бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.