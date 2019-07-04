Путин рассказал о диалоге с Папой Римским

Новости

Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 21:24
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 21:23
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 21:17
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 21:11
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 20:58
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 20:44
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 20:37
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 20:33
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 20:26
Появился отрывок нового "Полицейского с Рублевки" 20:23
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 20:18
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 20:09
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
Владимир Путин встретился с президентом Италии 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 21:20
Рубрика: Власть

Путин рассказал о диалоге с Папой Римским

Текст: Кира Латухина (Рим)
Позиции России и Ватикана по защите традиционных ценностей и продвижению межрелигиозного, межцивилизационного диалога созвучны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам переговоров в Риме, говоря про встречу с Папой Римским Франциском.

"Затрагивались темы защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии", - рассказал Путин. Также обсуждались двусторонние отношения. "Договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения", - сообщил президент. В рамках визита был подписан меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере здравоохранения между государственным секретариатом Ватикана и Минздравом России.

Фото: REUTERS
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм "Грех"

"Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - считает Путин.

Президент России и Папа Римский обсудили острые вопросы международной политики, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, сообщили в службе печати Святого престола. Кроме того, на встрече затронули тему экологии и "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России".

Беседа была сердечной. Путин поблагодарил понтифика "за уделенное время и интересную, содержательную беседу". Папа Римский выразил "искреннее и невероятное удовлетворение", сообщили в Ватикане. "Это была очень добрая беседа", - рассказал потом журналистам президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Папа Римский Франциск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом