Путин рассказал о диалоге с Папой Римским

Позиции России и Ватикана по защите традиционных ценностей и продвижению межрелигиозного, межцивилизационного диалога созвучны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам переговоров в Риме, говоря про встречу с Папой Римским Франциском.

"Затрагивались темы защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии", - рассказал Путин. Также обсуждались двусторонние отношения. "Договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения", - сообщил президент. В рамках визита был подписан меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере здравоохранения между государственным секретариатом Ватикана и Минздравом России.

"Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - считает Путин.

Президент России и Папа Римский обсудили острые вопросы международной политики, уделив особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, сообщили в службе печати Святого престола. Кроме того, на встрече затронули тему экологии и "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России".

Беседа была сердечной. Путин поблагодарил понтифика "за уделенное время и интересную, содержательную беседу". Папа Римский выразил "искреннее и невероятное удовлетворение", сообщили в Ватикане. "Это была очень добрая беседа", - рассказал потом журналистам президент РФ.