Рассекречены документы о деятельности партизан в годы ВОВ

Более 50 документов об участии партизан в Великой Отечественной войне рассекретил Госархив. Из них можно теперь узнать, как боролись с фашистами подпольщики в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.

И таких рассекреченных материалов только в этом году прибавилось уже 29,5 тысячи, рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. Познакомиться с ними москвичи могут как на выставках, так и на сайте Госархива, где они выставлены. Побывало на этих выставках уже около семи тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщал в блоге на своем персональном сайте о том, что москвичи передали в Главархив около трех тысяч писем, фотографий, документов и личных вещей фронтовиков.