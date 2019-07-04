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04.07.2019 12:07
Проект: В регионах

49 липецких семей получили новые квартиры вместо аварийного жилья

В липецком микрорайоне "Звёздный" большое новоселье. Ключи от квартир получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Новый дом обрели 49 семей. Новосёлов поздравили врио главы региона Игорь Артамонов, председатель наблюдательного совета ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин, заместитель Министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и глава города Липецка Евгения Уваркина.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Поздравляя липчан с долгожданным новосельем, Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область - первый регион в стране, который приступил к реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

"Мы долго ждали возобновления этой программы и Липецкая область один из первых субъектов в России, который сформировал весь пакет документов и начал переселение. Самый большой объём придётся на 2021 год. Мы, безусловно, будем ещё обращаться в Правительство, в "Фонд содействия реформированию ЖКХ", чтобы нам ещё выделили деньги, и мы могли как можно большее количество людей переселить в ближайшее время", - сказал руководитель региона.

Фото: Администрация Липецкой области
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Председатель наблюдательного совета Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин дал высокую оценку работе Липецкой области по сокращению непригодного для проживания жилфонда и отметил, что регион может рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь.

"Понятно, что переселить предстоит большое количество людей. Мы будем обращаться в Правительство, с просьбой поощрить Липецкую область за такую успешную работу, чтобы регион мог в течение пяти лет полностью решить программу переселения людей из аварийного жилья", - подчеркнул Сергей Степашин.

Новостройка в "Звездном" полностью готова к заселению. В квартирах выполнен ремонт, установлены межкомнатные двери, сантехника, электрические плиты на кухне. Установлены приборы учёта. В микрорайоне развита инфраструктура, благоустроены дворы, налажено транспортное сообщение.

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